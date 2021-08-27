Олег Райс: Мораторий на проверки – это большое подспорье

Согласно поручению главы государства Владимира Путина мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и меры поддержки, начатые в пандемийный 2020 год, будут продлены.

Единый центр размещения инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области за 1 полугодие 2021 г. обратились 1718 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1912 самозанятых. Всего за прошлый год различными мерами господдержки в Самарской области были охвачены 1890 действующих и начинающих предпринимателей. В пандемийный период мелкому и среднему бизнесу была предоставлена широкая линейка мер поддержки.

Олег Райс, индивидуальный предприниматель в сфере оптовой торговли: "Мы уже сейчас пользуемся льготой в виде снижения страховых взносов с 30 до 15% при условии сохранения зарплат выше МРОТ. Это, безусловно, большое подспорье предпринимателям в столь непростое время, возможность заработать больше, вложить средства в развитие своего дела. Что касается моратория на проверки — это, уверен, поддержит все бизнес-сообщество. Президент верно отметил, что сегодня мы у всех контролирующих органов, как на ладони. Если есть какой-то конкретный факт нарушения, то в этом случае проведение проверки оправдано. В остальном же они попросту теряют свою необходимость. Нельзя не сказать про значимость моратория на взыскание штрафов и пени — никто не застрахован от незначительных ошибок. Бизнесу необходимы и такие меры, как безвозмездная финансовая помощь, беспроцентные и льготные кредиты, отсрочки по налогам. Все это помогает выстоять, развиваться, работать самим и давать возможность работать своим сотрудникам".