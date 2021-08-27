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Многодетная мама Екатерина Жулина: социальные выплаты помогли собрать детей в школу

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Демографическое развитие, защита семьи и детства — основополагающие задачи страны. В сложный период пандемии государство направило усилия на поддержку жителей. Прежде всего — на прямую поддержку семей с детьми, которые находятся в сложной ситуации.

"Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути", — подчеркнул Президент России Владимир Путин в Послании.

Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. По инициативе Президента был введен ряд мер социальной поддержки для семей с детьми. В 2020 г. на каждого несовершеннолетнего ребенка дважды выплачивали по 10 тыс. руб., трижды — по 5 тыс. руб. на детей до 3-х лет, была реализована единовременная выплата по 5 тыс. рублей на детей до 8 лет к Новому году, выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают ребенка. В 2021 г. — 10 000 рублей на каждого школьника в августе, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям и другие меры поддержки.

По мнению многодетной мамы из Челно-Вершинского района Екатерины Жулиной, это колоссальная поддержка, тем более для многодетных семей.

"У нас четверо детей, трое в этом году школьники. И материальная поддержка в виде выплат — это огромная помощь, потому что купить канцтовары, одежду к школе — это довольно-таки затратно. Подготовить к школе сложно, если рассчитывать только на свой доход. Младшему ребенку сейчас два года, и мы получали выплаты на него тоже. Но даже учитывая это, я вышла на работу из декретного отпуска, потому что было тяжеловато, средств было недостаточно. Мы получали выплаты на детей и перед Новым годом, и сейчас сделали перерасчет на детей от 3 до 7 лет. Это колоссальная поддержка, особенно для семей, где больше трех детей. Огромное подспорье и то, что еще сейчас соцконтракты выдают. Я тоже в этом году подала документы и получила соцконтракт на развитие бизнеса — 250 тысяч. Конечно, сейчас чувствую уже большую уверенность в будущем. Я и раньше занималась организацией и оформлением праздников, изготавливала вкусные букетики, но сейчас это официально оформлено и еще материальная поддержка. Я смогла закупить оборудование. Многодетные семьи благодарны за такую помощь".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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