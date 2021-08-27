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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК получил престижную премию за достижения в финансовой отрасли

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2021 за цифровую трансформацию клиентского сервиса. А также взял третье место за лучший страховой продукт года — мультиполис "Мой дом" с Почта Банк для страхования заемщиков при строительстве быстровозводимого жилья.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Вручение наград состоялось 26 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace. Премия Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское Обозрение", чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. В этом году было подано более 150 заявок с кейсами от таких компаний, как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, МТС-Банк, Ак Барс Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Яндекс, Visa, Mastercard и другие. Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: "Банки и платежные сервисы", "Страхование", "Небанковские кредитные организации", "Управление активами и Инвестиции". Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты заверены независимым аудитом.

Страховой Дом ВСК был удостоен премии за цифровую трансформацию клиентских сервисов через мобильное приложение. Дистанционные решения ВСК в мобильном приложении позволили клиентам оперативно решать страховые вопросы в период пандемии, что стало прорывом на рынке страхования и доказало свою востребованность у клиентов. В прошлом году ВСК удалось масштабировать проект по всей территории РФ, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах.

Оформление страхового события в традиционным образом занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК — всего 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день.

"Обратная связь наших клиентов стала движущей силой цифровой трансформации клиентских сервисов. Растущую востребованность мы отмечаем в сервисах авто и медицинского страхования. Сегодня более 60% наших клиентов пользуются дистанционным урегулированием страховых случаев по каско. Они могут решать свои страховые вопросы, не посещая офис компании и экономя свое время. В прошлом году клиенты ВСК в 5 раз чаще использовали дистанционные сервисы, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования. Недавно портал "Сравни.ру" отметил ВСК, как самую отзывчивую компанию за сроки и качество решений вопросов клиентов", — резюмировала Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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