Страховой Дом ВСК получил престижную премию за достижения в финансовой отрасли

Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2021 за цифровую трансформацию клиентского сервиса. А также взял третье место за лучший страховой продукт года — мультиполис "Мой дом" с Почта Банк для страхования заемщиков при строительстве быстровозводимого жилья.

Вручение наград состоялось 26 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace. Премия Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское Обозрение", чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. В этом году было подано более 150 заявок с кейсами от таких компаний, как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, МТС-Банк, Ак Барс Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Яндекс, Visa, Mastercard и другие. Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: "Банки и платежные сервисы", "Страхование", "Небанковские кредитные организации", "Управление активами и Инвестиции". Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты заверены независимым аудитом.

Страховой Дом ВСК был удостоен премии за цифровую трансформацию клиентских сервисов через мобильное приложение. Дистанционные решения ВСК в мобильном приложении позволили клиентам оперативно решать страховые вопросы в период пандемии, что стало прорывом на рынке страхования и доказало свою востребованность у клиентов. В прошлом году ВСК удалось масштабировать проект по всей территории РФ, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах.

Оформление страхового события в традиционным образом занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК — всего 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день.

"Обратная связь наших клиентов стала движущей силой цифровой трансформации клиентских сервисов. Растущую востребованность мы отмечаем в сервисах авто и медицинского страхования. Сегодня более 60% наших клиентов пользуются дистанционным урегулированием страховых случаев по каско. Они могут решать свои страховые вопросы, не посещая офис компании и экономя свое время. В прошлом году клиенты ВСК в 5 раз чаще использовали дистанционные сервисы, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования. Недавно портал "Сравни.ру" отметил ВСК, как самую отзывчивую компанию за сроки и качество решений вопросов клиентов", — резюмировала Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.