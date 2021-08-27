Страховой Дом ВСК получил престижную премию за достижения в финансовой отрасли

Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2021 за цифровую трансформацию клиентского сервиса. А также взял третье место за лучший страховой продукт года — мультиполис "Мой дом" с Почта Банк для страхования заемщиков при строительстве быстровозводимого жилья.
Вручение наград состоялось 26 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace. Премия Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское Обозрение", чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. В этом году было подано более 150 заявок с кейсами от таких компаний, как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, МТС-Банк, Ак Барс Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Яндекс, Visa, Mastercard и другие. Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: "Банки и платежные сервисы", "Страхование", "Небанковские кредитные организации", "Управление активами и Инвестиции". Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты заверены независимым аудитом.
Страховой Дом ВСК был удостоен премии за цифровую трансформацию клиентских сервисов через мобильное приложение. Дистанционные решения ВСК в мобильном приложении позволили клиентам оперативно решать страховые вопросы в период пандемии, что стало прорывом на рынке страхования и доказало свою востребованность у клиентов. В прошлом году ВСК удалось масштабировать проект по всей территории РФ, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах.
Оформление страхового события в традиционным образом занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК — всего 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день.
"Обратная связь наших клиентов стала движущей силой цифровой трансформации клиентских сервисов. Растущую востребованность мы отмечаем в сервисах авто и медицинского страхования. Сегодня более 60% наших клиентов пользуются дистанционным урегулированием страховых случаев по каско. Они могут решать свои страховые вопросы, не посещая офис компании и экономя свое время. В прошлом году клиенты ВСК в 5 раз чаще использовали дистанционные сервисы, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования. Недавно портал "Сравни.ру" отметил ВСК, как самую отзывчивую компанию за сроки и качество решений вопросов клиентов", — резюмировала Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.