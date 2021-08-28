В массовом ДТП под Сергиевском пострадал маленький ребенок

В субботу, 28 августа, в 8:20 между 1095 и 1096 км трассы М-5 в Сергиевском районе столкнулись Toyota Rav4, легковушка и большегруз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в ДТП пострадал двухлетний мальчик, находившийся в момент аварии в детском удерживающие устройстве. Для него вызвали санавиацию. Предполагается, что малыша увезут в Самару.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!