В массовом ДТП под Сергиевском пострадал маленький ребенок

В субботу, 28 августа, в 8:20 между 1095 и 1096 км трассы М-5 в Сергиевском районе столкнулись Toyota Rav4, легковушка и большегруз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в ДТП пострадал двухлетний мальчик, находившийся в момент аварии в детском удерживающие устройстве. Для него вызвали санавиацию. Предполагается, что малыша увезут в Самару.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.