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ДТП Происшествия

В массовом ДТП под Сергиевском пострадал маленький ребенок

СЕРГИЕВСК. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС
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В субботу, 28 августа, в 8:20 между 1095 и 1096 км трассы М-5 в Сергиевском районе столкнулись Toyota Rav4, легковушка и большегруз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в ДТП пострадал двухлетний мальчик, находившийся в момент аварии в детском удерживающие устройстве. Для него вызвали санавиацию. Предполагается, что малыша увезут в Самару.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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