Губернатор: "Каждый квадратный метр школы № 26 будет использоваться эффективно"

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов продолжает рабочую командировку в Самарскую область. Днем вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он провел Общероссийское родительское собрание на площадке новой школы на Пятой просеке, которую строят по нацпроекту "Образование".
После родительского собрания министр, глава региона и депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрели образовательное учреждение. Директор школы № 26 Анатолий Лазарев рассказал, что штат учебного учреждения полностью укомплектован как молодыми педагогами, так и опытными учителями.
"Очень важно, чтобы школа предоставляла качественное образование", — подчеркнул мнистр.
Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области активно развивается институт наставничества, поэтому молодые педагоги получают знания у лучших специалистов сферы образования.
"Например, директор гимназии № 3 Светлана Сергеевна Ильина — учитель года и возглавляет клуб учителей года. Она стала инициатором объединения клубных движений со всей России. Традиционно у нас в области проходит Всероссийский форум учителей. И во многом эти лучшие учителя сегодня являются наставниками наших молодых педагогов", — рассказал губернатор.
27 августа Светлана Ильина в ходе августовской конференции работников образования в Самарской области выступила с инициативой создания в регионе "Родительского университета". Дмитрий Азаров поддержал этот проект и доверил его воплощение клубу учителей года Самарской области.
"Родительский университет" начнет работать в сентябре и не обойдет такие проблемные темы, как, например, управление конфликтами в семье и школе, ограждение детей от пагубных привычек в подростковом возрасте, защита школьников от информации в интернете и другие. Сергей Кравцов положительно оценил идею создания такого университета.
Министр просвещения и глава региона осмотрели помещения школы — спортзал, учебные классы, столовую, актовый зал.
"Каждый квадратный метр школы № 26 будет использоваться эффективно", — отметил губернатор.
На школьной спортивной площадке смогут заниматься спортом не только ученики, но и все жители микрорайона. Как сообщил Дмитрий Азаров министру, такой подход к развитию инфраструктуры применяется на территории всего региона.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.