Губернатор: "Каждый квадратный метр школы № 26 будет использоваться эффективно"

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов продолжает рабочую командировку в Самарскую область. Днем вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он провел Общероссийское родительское собрание на площадке новой школы на Пятой просеке, которую строят по нацпроекту "Образование".

После родительского собрания министр, глава региона и депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрели образовательное учреждение. Директор школы № 26 Анатолий Лазарев рассказал, что штат учебного учреждения полностью укомплектован как молодыми педагогами, так и опытными учителями.

"Очень важно, чтобы школа предоставляла качественное образование", — подчеркнул мнистр.

Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области активно развивается институт наставничества, поэтому молодые педагоги получают знания у лучших специалистов сферы образования.

"Например, директор гимназии № 3 Светлана Сергеевна Ильина — учитель года и возглавляет клуб учителей года. Она стала инициатором объединения клубных движений со всей России. Традиционно у нас в области проходит Всероссийский форум учителей. И во многом эти лучшие учителя сегодня являются наставниками наших молодых педагогов", — рассказал губернатор.

27 августа Светлана Ильина в ходе августовской конференции работников образования в Самарской области выступила с инициативой создания в регионе "Родительского университета". Дмитрий Азаров поддержал этот проект и доверил его воплощение клубу учителей года Самарской области.

"Родительский университет" начнет работать в сентябре и не обойдет такие проблемные темы, как, например, управление конфликтами в семье и школе, ограждение детей от пагубных привычек в подростковом возрасте, защита школьников от информации в интернете и другие. Сергей Кравцов положительно оценил идею создания такого университета.

Министр просвещения и глава региона осмотрели помещения школы — спортзал, учебные классы, столовую, актовый зал.

"Каждый квадратный метр школы № 26 будет использоваться эффективно", — отметил губернатор.

На школьной спортивной площадке смогут заниматься спортом не только ученики, но и все жители микрорайона. Как сообщил Дмитрий Азаров министру, такой подход к развитию инфраструктуры применяется на территории всего региона.