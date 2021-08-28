В Самаре детский сад на ул. Подшипниковой, 27 введут до конца года

В субботу, 28 августа, в Самарской области работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном он оценил ход строительства детского сада в Самаре на ул. Подшипниковой, 27, который возводится по нацпроекту "Демография".

"Детский сад на улице Подшипниковой в одном из самых густонаселенных районов областного центра примет 112 воспитанников, в том числе 21 ребенка до трех лет уже до конца года. В саду также создадут три разновозрастных группы и две специализированные — для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра", — доложила глава Самары Елена Лапушкина.

Полностью проблему с местами это не решит, но в микрорайоне ситуация исправится. В целом, актуальная очередь в детские сады региона составляет полторы тысячи человек, в первую очередь это касается Самары.

Дмитрий Азаров обратил внимание Сергея Кравцова, что новый сад строится на месте бывшего ведомственного дошкольного учреждения Министерства обороны, который был заброшен и наполовину затоплен. После передачи земли от Минобороны муниципалитету старое здание снесли и на его месте начали строительство.

"Такая практика для крупных городов, густонаселенных районов крайне важна. Понятно, нет проблем на окраине построить, а нам надо проблему решать там, где уже много людей живет", — отметил Дмитрий Азаров и добавил, что такой подход можно использовать и при возведении школ.

Еще один вариант решения проблемы — возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали, в том числе чиновничьи структуры. Таким образом вторую жизнь получил детский сад на пр. Карла Маркса: его открытие сняло чувствительную проблему в этой части Промышленного района.

В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применен при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход.

"Если проекты будут еще предусматривать и возможность варьировать начальную школу и дошкольное образование, это придаст гибкость системе и, конечно, эффективность капитальных расходов повысится. Мы над такими проектами тоже работаем", — обратил внимание министра Дмитрий Азаров.

"Важен такой опыт, в некоторых регионах он уже реализуется", — отметил Сергей Кравцов.