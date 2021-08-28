В Самаре детский сад на ул. Подшипниковой, 27 введут до конца года

В субботу, 28 августа, в Самарской области работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном он оценил ход строительства детского сада в Самаре на ул. Подшипниковой, 27, который возводится по нацпроекту "Демография".
"Детский сад на улице Подшипниковой в одном из самых густонаселенных районов областного центра примет 112 воспитанников, в том числе 21 ребенка до трех лет уже до конца года. В саду также создадут три разновозрастных группы и две специализированные — для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра", — доложила глава Самары Елена Лапушкина.
Полностью проблему с местами это не решит, но в микрорайоне ситуация исправится. В целом, актуальная очередь в детские сады региона составляет полторы тысячи человек, в первую очередь это касается Самары.
Дмитрий Азаров обратил внимание Сергея Кравцова, что новый сад строится на месте бывшего ведомственного дошкольного учреждения Министерства обороны, который был заброшен и наполовину затоплен. После передачи земли от Минобороны муниципалитету старое здание снесли и на его месте начали строительство.
"Такая практика для крупных городов, густонаселенных районов крайне важна. Понятно, нет проблем на окраине построить, а нам надо проблему решать там, где уже много людей живет", — отметил Дмитрий Азаров и добавил, что такой подход можно использовать и при возведении школ.
Еще один вариант решения проблемы — возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали, в том числе чиновничьи структуры. Таким образом вторую жизнь получил детский сад на пр. Карла Маркса: его открытие сняло чувствительную проблему в этой части Промышленного района.
В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применен при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход.
"Если проекты будут еще предусматривать и возможность варьировать начальную школу и дошкольное образование, это придаст гибкость системе и, конечно, эффективность капитальных расходов повысится. Мы над такими проектами тоже работаем", — обратил внимание министра Дмитрий Азаров.
"Важен такой опыт, в некоторых регионах он уже реализуется", — отметил Сергей Кравцов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.