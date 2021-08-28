В Самаре планируют реставрацию корпуса СГСПУ на ул. Максима Горького

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн побывали в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ), где встретились с руководством вуза.

Одной из главных тем для обсуждения стала возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию самого старого корпуса вуза на ул. Максима Горького — знаменитого "сундука".

В 2021 году университету исполняется 110 лет. За годы своего существования вуз выпустил свыше 85 тыс. специалистов и дал жизнь новым высшим учебным заведениям Самары и области — Самарскому государственному университету, открытому в 1918 году, а также Тольяттинскому государственному университету, в который в 2001 году был трансформирован из филиала Университета в городе Тольятти. Сегодня СГСПУ — это 10 факультетов, 30 кафедр, 33 реализуемых направлений подготовки, около 5 500 студентов и 350 преподавателей и научных работников. В структуру вуза входят 12 научных школ, 15 лабораторий и центров.

Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов учебного учреждения. При участии Александра Хинштейна при вузе был построен бассейн.

Но один из корпусов - на улице Максима Горького, где располагается исторический факультет, один из старейших в вузе, — по-прежнему остро нуждается в реставрации. "Здесь расположена фундаментальная библиотека с редкими изданиями — более 25 тысяч редких книг, актовый зал с уникальной акустикой. В этом здании работала "кэмбриджская пятерка", полтора года здесь проработал академик Лосев. И здание, конечно, нуждается в реставрации. С него начинался наш университет", — рассказал ректор Олег Мочалов.

"В этом здании был когда-то факультет иностранных языков, который я оканчивала. И это был самый престижный факультет, конкурс был 10 человек на место. Туда невозможно было попасть. И сейчас, заходишь в здание и понимаешь, что с того времени здесь ничего не изменилось, только все обветшало", — поделилась руководитель гимназии № 3 Светлана Ильина.

"Я считаю, это недопустимо — такие условия для обучения будущих учителей. Поэтому мы сделаем все, чтобы такого не было, ни здесь, ни в других педагогических вузах, — отметил министр просвещения РФ после осмотра корпуса университета. — Президентом страны принято решение о поддержке педагогических вузов — в этом году выделено 5 млрд рублей. В следующем году будет выделено еще 5 млрд рублей. Будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях".

Глава ведомства отметил колоссальную разницу между новой современной школой, построенной на Пятой просеке, в которой он утром провел Общероссийское родительское собрание, и зданием Самарского государственного педагогического университета, в котором учатся будущие учителя истории и искусства. Сергей Кравцов поблагодарил Дмитрия Азарова и Александра Хинштейна за то, что обратили внимание на проблему, и теперь она будет решаться при активном участии федеральных властей.

В ходе осмотра было принято принципиальное решение о реставрации корпуса. "Здание, которое является историческим, находится в непригодных условиях с точки зрения образовательного процесса. Отсюда начиналась университетская жизнь Самарской области. Поэтому мы должны его сохранить и привести в порядок", — резюмировал губернатор и выразил готовность найти пути для софинансирования предпроектных работ.

"Рад, что министерством принято принципиальное решение о спасении этого корпуса. Понятно, что так быть не должно, и недопустимо, чтобы студенты в XXI веке обучались в таких условиях в самом центре областной столицы", — сказал Александр Хинштейн.

Проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев заверил, что в ближайшее время начнутся проектные работы. После этого региональные власти будут предметно обсуждать с федеральным ведомством объемы необходимой поддержки.