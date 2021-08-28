Сергей Кравцов ознакомился с работой колледжа сервисных технологий и дизайна

В субботу, 28 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Дмитрий Азаров ознакомились с направлениями подготовки и технологическим оснащением Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (СГКСТД).

Это — ссуз творческой направленности: самыми востребованными являются профессии, связанные с индустрией дизайна и художественного мышления, сферой красоты и общественного питания. Это ведущий колледж по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного сервиса, парикмахерского искусства и по профилю "повар-кондитер".

Учреждение готовит студентов по международным стандартам, что позволяет им участвовать и побеждать в чемпионате "Молодые профессионалы", Дельфийских играх, олимпиадах по профмастерству. Дважды, как пояснила директор колледжа Татьяна Санникова, СГКСТД входил в число лучших образовательных организаций России движения "Молодые профессионалы".

Усиление системы среднего профессионального образования (СПО), переоснащение мастерских колледжей по стандартам WorldSkills для подготовки специалистов по востребованным на рынке рабочим специальностям — приоритет государства.

Особое внимание этой теме уделяет Дмитрий Азаров: в 2019-м, в год СПО, по его инициативе многие ссузы капитально отремонтировали и переоснастили по стандартам WorldSkills. Помимо этого, по инициативе губернатора при учреждениях созданы попечительские советы с участием руководителей промпредприятий, которые участвуют в разработке планов развития колледжей и училищ, помогают советами при выборе и обновлении материально-технической базы.

И эта работа не останавливается. В 2020 году по нацпроекту "Образование" в двух колледжах по международным стандартам оснащены 10 современных мастерских, в начале этого учебного года откроют еще восемь.

Изменения коснулись и СГКСТД. В прошлом году на грант по нацпроекту было отремонтировано по стандартам WorldSkills пять мастерских по компетенциям "Администрирование отеля", "Цифровой модельер", "Графический дизайн", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело". На средства федерального (14 млн руб.) и регионального (14,5 млн руб.) бюджета, а также на деньги колледжа закупили более 700 единиц оборудования и мебели, обновили программное обеспечение.

До 2023 года по этим направлениям планируется подготовить более 600 специалистов. Кроме того, в мастерских можно пройти переобучение и получить дополнительное образование.

Сергею Кравцову и Дмитрию Азарову продемонстрировали возможности мастерских по дизайну и парикмахерскому искусству. По первой специальности студенты получают в ссузе полный спектр компетенций по профессии и 80% после выпуска находят работу по профилю. Остальные — поступают уже в вузы.

В этом году конкурс на дизайнера высокий — четыре человека на место. В этом свою роль сыграло и решение Дмитрия Азарова о стимулировании и поощрении выпускников, которые поступают в региональные вузы и ссузы. В СГКСТД таких студентов будет 75.

Всего за один год мастерская ссуза по парикмахерскому делу стала притяжением для самарцев разных возрастов. Здесь можно пройти краткосрочные курсы, практику для студентов-очников, а также по международным стандартам обучать тех, кто учится по программе дополнительного профобразования. Такая возможность предусмотрена в рамках национального проекта "Демография".

Наставники, к слову, бывшие выпускники СГКСТД, говорят: в наше время о мастерских с такими возможностями только мечтали. К будущим специалистам даже приезжают представители крупных компаний, которые работают в этой отрасли.

"У нас выпускники выбирают работодателей, а не наоборот", — не стала скрывать Татьяна Санникова.

Министр просвещения РФ высоко оценил возможности колледжа. Он отметил: учреждение — гордость Самарской области. Благодаря таким ссузам в этом году среднее специальное образование решили получать около 60% выпускников школ страны. В начале 2000-х годов эта цифра была намного скромнее — 10-12%. Это говорит о том, что престиж рабочих профессий растет.

Сергей Кравцов также рассказал, что по инициативе президента страны Владимира Путина с будущего года запускается программа "Профессионалитет". Подготовка по ней будет осуществляться непосредственно с участием отраслей, где есть необходимость в профессиональных кадрах, и с последующим максимальным трудоустройством выпускников.

Нюансы "Профессионалитета" сейчас дорабатываются, и министр пригласил руководителей и преподавателей Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна поделиться своим опытом в рамках программы с другими средними специальными учреждениями.