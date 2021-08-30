В Самарской области под колесами грузовой "Газели" погиб велосипедист

В пятницу, 27 августа, в Хворостянском районе Самарской области участником ДТП стал 44-летний водитель "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 21:30 мужчина двигался со стороны Самары в направлении с. Хворостянка, между 21 и 22 километрами дороги он не выдержал дистанцию и сбил ехавшего впереди 61-летнего велосипедиста.
Велосипедист скончался на месте.
По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!