В Самарской области под колесами грузовой "Газели" погиб велосипедист

В пятницу, 27 августа, в Хворостянском районе Самарской области участником ДТП стал 44-летний водитель "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 21:30 мужчина двигался со стороны Самары в направлении с. Хворостянка, между 21 и 22 километрами дороги он не выдержал дистанцию и сбил ехавшего впереди 61-летнего велосипедиста.

Велосипедист скончался на месте.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.