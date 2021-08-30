Круглосуточный пункт вакцинации работает на базе поликлиники №14 в Самаре

В Самарской поликлинике №14 открыт круглосуточный пункт вакцинации. Опыт работы таких пунктов подтверждает, что эта услуга востребована.

"Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили на базе нашей поликлиники открыть круглосуточный пункт вакцинации, - рассказал главврач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко. - Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек, при необходимости - открыть дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном, это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста".

Студент Сергей Осепян решил последовать примеру близких, которые уже сделали прививку от COVID-19 и стали чувствовать себя в большей безопасности. "Лето кончилось, начинается учебный год, в это время контактов с окружающими больше, поэтому важно защитить себя от инфекции", - отметил Сергей.

Среди тех, кто прошел повторную вакцинацию, то есть вторую прививку через полгода после первой, - Людмила Колескина. "Наша семья сегодня состоит из трех пенсионеров, проживающих вместе. Это мы с мужем и моя мама, которой 92 года, - пояснила Людмила. - Прививки мы делали в феврале, никаких побочных эффектов не было, поэтому мы пришли сделать еще одну прививку, так как после прежней прививки прошло больше полугода. У нас есть дети, внуки, и нам хочется, чтобы прививка помогла не заразиться нам самим и обезопасить родных от заражения новой коронавирусной инфекцией. После прививки я стала чувствовать себя увереннее. Чтобы не быть источником распространения этой болезни, мы обязаны сделать прививку, я считаю, это наш гражданский долг".

Приглашая жителей на прививку, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул: "Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, контагиозна, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты служит профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, очень эффективны, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов - течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом!"