16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Круглосуточный пункт вакцинации работает на базе поликлиники №14 в Самаре Пациенты после перенесенного COVID-19 могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации У четверти самарцев, умерших от коронавируса, вирус не обнаружен Мнение людей будут учитывать при оценке качества работы первичного звена здравоохранения Миллионный житель Самарской области сделал прививку от коронавируса

Здравоохранение Общество

Круглосуточный пункт вакцинации работает на базе поликлиники №14 в Самаре

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской поликлинике №14 открыт круглосуточный пункт вакцинации. Опыт работы таких пунктов подтверждает, что эта услуга востребована.

"Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили на базе нашей поликлиники открыть круглосуточный пункт вакцинации, - рассказал главврач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко. - Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек, при необходимости - открыть дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном, это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста".

Студент Сергей Осепян решил последовать примеру близких, которые уже сделали прививку от COVID-19 и стали чувствовать себя в большей безопасности. "Лето кончилось, начинается учебный год, в это время контактов с окружающими больше, поэтому важно защитить себя от инфекции", - отметил Сергей.

Среди тех, кто прошел повторную вакцинацию, то есть вторую прививку через полгода после первой, - Людмила Колескина. "Наша семья сегодня состоит из трех пенсионеров, проживающих вместе. Это мы с мужем и моя мама, которой 92 года, - пояснила Людмила. - Прививки мы делали в феврале, никаких побочных эффектов не было, поэтому мы пришли сделать еще одну прививку, так как после прежней прививки прошло больше полугода. У нас есть дети, внуки, и нам хочется, чтобы прививка помогла не заразиться нам самим и обезопасить родных от заражения новой коронавирусной инфекцией. После прививки я стала чувствовать себя увереннее. Чтобы не быть источником распространения этой болезни, мы обязаны сделать прививку, я считаю, это наш гражданский долг".

Приглашая жителей на прививку, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул: "Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, контагиозна, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты служит профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, очень эффективны, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов - течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом!"

Гид потребителя

Последние комментарии

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5