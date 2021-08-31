Дмитрий Азаров пообещал вернуть "Рок над Волгой" после пандемии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямой линии с жителями региона сообщил, что восстановит музыкальный фестиваль "Рок над Волгой".

"Рок над Волгой" мы готовы были восстановить уже в прошлом году. Организаторы фестиваля внесли авансы по некоторым, по-настоящему крутым, исполнителям, но, к сожалению, пандемия разрушила эти планы. И сейчас загадывать очень тяжело. Никто не будет так рисковать своими средствами, не будучи уверенными, что эпидобстановка нам это позволит", — заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что без сомнений готов восстановить фестиваль, как только все нормализуется. "Понимаю, что это было событие мирового масштаба на территории региона, совершенно бездарно его угробили когда-то. Сделаю все, чтобы его восстановить. Эта та самая молодежная "движуха", которая нужна нашему региона, которая позволяет создавать атмосферу творчества, самореализации людей", — резюмировал Дмитрий Азаров.