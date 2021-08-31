Распределение мест в детсады Самары состоится 3 сентября

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3 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год.