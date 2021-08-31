Российский хип-хопер Noize MC отменил концерт в Самаре.

Напомним, музыкальное шоу должно было состояться 10 октября.

"Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем, есть и другая причина — по-прежнему неослабевающие ограничения, связанные с Covid-19 в отдельно взятых регионах России. В ходе длительных обсуждений внутри нашей команды мы решили больше не переносить концерты из года в год. Когда будет возможно снова безопасно для моего и вашего здоровья выступать, мы обязательно объявим даты своих гастролей", - сообщает на официальном сайте Noize MC.