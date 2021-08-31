В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara GroundArtFestival

Samara GroundArtFestival — это международный арт-проект, который проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году он собрал звезд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, AresBadsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.
В этом году преображать фасады уличные художники будут не только в Самаре, целый ряд картин расположится и на домах в Тольятти. Полный список стрит-арт мастеров этого сезона, как и точные локации новых муралов, организаторы пока держат в секрете. Известно, что помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.
"Человек не может чувствовать себя счастливым без самореализации, без признания, без открытия мира через творчество других людей, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Огромное количество талантливых, креативных людей в нашей стране заслуживают и внимания, и поддержки. Потому что они могут действительно подарить счастье другим".
Арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта и местное творческое сообщество. Самарские художники и подмастерья помогали мэтрам создавать уличные полотна в прошлом году, активно включатся в творческий процесс они и в этот раз.
"Этот фестиваль призван сделать Самарскую область новой точкой притяжения на мировой карте современного искусства. Мы хотим, чтобы, говоря о стрит-арте, люди представляли не только знаменитые муралы в Берлине, Лондоне или Майями, но и работы, сделанные мировыми звездами уличного искусства в городах нашей губернии", — сказал идеолог проекта, заместитель вице-губернатора — руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области Александр Васильев.
В рамках Samara GroundArtFestival 2021 пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, пообщаются мэтры стрит-арта и со студентами профильных вузов. Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии. Первым прибыл аргентинец Cobre. Сегодня, 31 августа, ожидается приезд еще трех художников.
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Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.