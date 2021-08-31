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ДТП Происшествия

Двое взрослых и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Хворостянском районе

ХВОРОСТЯНКА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 августа, в Хворостянском районе 42-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 5:45 по трассе "Осинки — Приволжье — Хворостянка", между 36 и 37 км трассы нарушил правила расположения не проезжей части дороги, выехал на левую обочину, там автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель, его 40-летняя пассажирка и двое находившихся в салоне детей: мальчик в возрасте около трех лет и годовалая девочка. После ДТП все пострадавшие были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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