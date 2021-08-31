Двое взрослых и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Хворостянском районе

В понедельник, 30 августа, в Хворостянском районе 42-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 5:45 по трассе "Осинки — Приволжье — Хворостянка", между 36 и 37 км трассы нарушил правила расположения не проезжей части дороги, выехал на левую обочину, там автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель, его 40-летняя пассажирка и двое находившихся в салоне детей: мальчик в возрасте около трех лет и годовалая девочка. После ДТП все пострадавшие были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!