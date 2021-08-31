В Самаре в реанимацию попала пассажирка врезавшейся в столб иномарки под управлением нетрезвой женщины

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В понедельник, 30 августа, в Самаре 30-летняя женщина, ехавшая в 5:00 на автомобиле Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома 125"а" по ул. Советской Армии не справилась с рулевым управлением и врезалась в световую опору, расположенную справа по ходу своего движения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.