16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в реанимацию попала пассажирка врезавшейся в столб иномарки под управлением нетрезвой женщины Двое взрослых и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Хворостянском районе В Сызрани разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионера В Сызрани после ДТП с нетрезвым водителем госпитализированы два пешехода В ДТП на М-5 пострадал ребенок

ДТП Происшествия

В Самаре в реанимацию попала пассажирка врезавшейся в столб иномарки под управлением нетрезвой женщины

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 августа, в Самаре 30-летняя женщина, ехавшая в 5:00 на автомобиле Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома 125"а" по ул. Советской Армии не справилась с рулевым управлением и врезалась в световую опору, расположенную справа по ходу своего движения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП телесные повреждения получила 34-летняя пассажирка автомобиля, которую госпитализировали в отделение реанимации.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в действиях водителя усматривается нарушение скоростного режима (п. 10.1 ПДД РФ).

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5