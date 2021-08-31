В Самаре в реанимацию попала пассажирка врезавшейся в столб иномарки под управлением нетрезвой женщины

В понедельник, 30 августа, в Самаре 30-летняя женщина, ехавшая в 5:00 на автомобиле Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома 125"а" по ул. Советской Армии не справилась с рулевым управлением и врезалась в световую опору, расположенную справа по ходу своего движения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получила 34-летняя пассажирка автомобиля, которую госпитализировали в отделение реанимации.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в действиях водителя усматривается нарушение скоростного режима (п. 10.1 ПДД РФ).
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!