Самарец хранил 20 г мефедрона для себя

В Самарской области полицейские задержали 38-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У подозреваемого изъяли пакет с 20,66 г мефедрона.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через интернет-магазин для себя и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело.