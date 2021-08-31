В Тольятти на ул. Коммунальной упал кран

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В понедельник, 30 августа, спасатели МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" выезжали на вызов на место падения крана на ул. Коммунальной, 40, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев