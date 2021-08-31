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Дорожное строительство Транспорт и связь

В этом году начнется реконструкция дороги Кинель – Богатое – Борское

КИНЕЛЬ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году начнется второй этап реконструкции дороги Кинель — Богатое — Борское. Участок трассы отремонтируют в Кинельском районе. В ближайшее время должны пройти торги.

С просьбой отремонтировать и расширить проезжую часть дороги обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к губернатору Самарской области. История реконструкции и благоустройства близлежащей территории длится с 2013 года.

Сейчас дорога относится к III категории — обычной автомобильной дороге, с двумя полосами движения. Она проходит в границах Кинеля, соединяет районные и областные центры Самарской области. Учитывая высокий уровень загрузки, сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями, необходимо довести трассу до магистральной дороги регулируемого движения.

Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров.

Период реализации начнется с даты заключения контракта (ориентировочно — октябрь 2021 г.) по 31 августа 2023 года.

Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к 2023 г. составит почти 5,9 километра. 

По своей масштабности предстоящие работы отнесены к капиталоемким проектам. Начальная (максимальная) цена контракта — более 1 млрд рублей. В этом году на начальные работы будет направлено 545,8 млн руб., в последующие годы планируется 535,8 млн рублей.

Начать реконструкцию в этом году стало возможным благодаря опережающему финансированию Самарской области  из федерального бюджета, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, и работа на объектах местного значения — часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии большинства жителей региона. Он направлен на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.

В 2020 г. в Кинельском районе в нормативное состояние привели 32 км трасс. В 2021 г. завершаются ремонтные работы на 12 км дороги Чубовка — Сырейка — Обводная г. Самары с мостом через реку Падовка.

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