Летом в Самарской области в ДТП пострадали 136 детей и четверо погибли

Об этом говорилось 31 августа на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности детей на дорогах нашего региона в преддверии нового учебного года, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

На публичном мероприятии в качестве спикеров выступили замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина и руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) Александра Дрига.

Как отметила Ольга Блохина, за семь месяцев и 29 дней 2021 г. на территории региона зарегистрировали 274ДТП с участием несовершеннолетних, в которых девять детей погибли и более чем 290 получили травмы различной степени тяжести.

"Если смотреть статистику летнего периода, то, к сожалению, здесь, как правило, отмечается всплеск ДТП с участием несовершеннолетних по сравнению с другими периодами года", - подчеркнула Ольга Блохина.

По словам подполковника Блохиной, за истекший летний период - до 29 августа - на территории Самарской области было зарегистрировано 197 ДТП, в которых четыре ребенка погибли и 136 получили травмы различной степени тяжести.

Рост "летних" ДТП с участием несовершеннолетних, по мнению сотрудников ГИБДД, связан с тем, что в это время дети остаются без должного контроля взрослых, зачастую несовершеннолетние предоставлены самим себе, у них много свободного времени, большую часть они проводят вне дома, гуляя по улицам, во дворах, парках, на детских площадках.

"Тем временем профилактическая работа сотрудниками ГИБДД проводилась. Мы старались охватить не только несовершеннолетних, но и их родителей", - отметила Ольга Блохина.

