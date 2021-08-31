C 1 сентября родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

"До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка. От пяти до семи лет — 80%, и от восьми до 25 лет — 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах", — пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии "Единой России" разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Проблема касалась всех регионов — родители направляли обращения в "Совет матерей" с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости", — указала она.

В связи с этим "Совет матерей России" обратился к депутатам "Единой России" с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, подчеркнула Татьяна Буцкая.

"Документ в итоге был оперативно принят. Фракция "Единой России" нас услышала", — заключила она.

"Считаю, что это одно из важных нововведений 2021 года среди мер социальной поддержки для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Размер пособия по уходу за заболевшим ребенком до восьми лет больше не будет зависеть от стажа работы родителя, как было раньше. Это особенно важно для тех молодых семей, где мама или папа ребенка еще не успели набраться трудового опыта. Родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты Фонд социального страхования будет проводить самостоятельно на основании больничного листа. И еще один важный момент — работодателей это никак не коснется. Дополнительную нагрузку берет на себя государство. Больничные по уходу за ребенком до восьми лет в размере 100% среднего заработка будут оплачиваться родителям напрямую из Фонда", — пояснила руководитель министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Напомним, президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу "Единой России" о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.