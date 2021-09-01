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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал контракты с Владиславом Наумовым и Александром Микуловичем

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб «Лада» и защитник Александр Микулович заключили полноценный контракт на один сезон. Ранее хоккеист находился на пробном соглашении.

Микулович в сезоне 2020/21 выступал за "Буран", где набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах регулярного сезона ВХЛ. В 9 матчах за "Ладу" в межсезонье Александр отметился 2 (1+1) очками.

Также тольяттинский клуб подписал договор с защитником Владиславом Наумовым. Срок соглашения — один сезон.

Наумов отыграл шесть сезонов за "Сибирь" в КХЛ. В сезоне 2020/21 Владислав сыграл 4 матча за новосибирский клуб, но очков не набрал, а также 10 игр за "Южный Урал", где отметился двумя голевыми передачами.

После двух матчей за ХК "Сочи" защитник отправился в "Югру", в которой закончил сезон, отыграв 23 матча в регулярном чемпионате, набрав 3 (1+2) очка, и 15 в плей-офф — 1 гол. Вместе с ханты-мансийским клубом она стал обладателем Кубка Петрова.

Летом этого года Владислав находился на просмотре в хабаровском "Амуре".

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