РКЦ "Прогресс" подготовил эскизный проект метановой ракеты "Амур-СПГ"

Самарский РКЦ "Прогресс" направил эскизный проект метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли, сообщили tass.ru в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время эскизный проект на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" проходит экспертизу в головных научно-исследовательских институтах ракетно-космической отрасли", — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКЦ "Прогресс", большинство НИИ выдало положительные заключения на материалы эскизного проекта. При этом на предприятии не исключили возможность увеличения сроков его разработки.

Возможная доработка и улучшение эскизного проекта, пояснили в РКЦ, связана с дополнительными предложениями головного заказчика о подключении к проекту организаций ПАО "Газпром", а также проведенных в опережающем порядке работ по рекогносцировке на космодроме Восточный.

Напомним, что соглашение самарского предприятия и Роскосмоса на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур" было подписано 5 октября 2020 года. Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

В феврале генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.