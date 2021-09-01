Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем знаний

Поздравление полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Днем знаний.
"Искренне поздравляю вас с Днем знаний! Праздник 1 сентября наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Годы учебы - самые увлекательные, насыщенные и яркие в жизни каждого из нас.
Наш мир быстро меняется, развивается, и нам требуется постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков. Образование - важный и надежный фундамент успешной жизни и карьеры.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, ведь для вас сегодня прозвучит первый школьный звонок. Впереди - интересное время, новые друзья, новые знания, достижения и открытия.
Всем вам, ребята, желаю верить в свои силы и с энтузиазмом изучать наш мир. Приволжскому федеральному округу и всей нашей большой стране нужны те, кто хочет эффективно работать и воплощать в жизнь свои идеи и мечты.
Особая благодарность - преподавателям. В прошлом непростом учебном году вам было сложно, и именно ваш профессионализм, опыт, отзывчивость, новые методики обучения позволили нашей системе образования жить и развиваться.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть этот учебный год принесет много ярких событий, интересных занятий и новых успехов!"
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?