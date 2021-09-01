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ДТП Происшествия

При ДТП с пьяным водителем и возгоранием машины под Самарой пострадали четыре человека

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 августа, в Похвистневском районе Самарской области в ДТП попал 26-летний водитель Subaru Impreza. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полицейских, в 8:30 нетрезвый мужчина ехал со стороны пос. Яблоня в направлении трассы Самара - Бугуруслан. Между 1 и 2 км дороги он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Chevrolet Niva под управлением 39-летнего автомобилиста. После удара Chevrolet Niva съехала в правый кювет и опрокинулась. Subaru съехала в левый кювет и загорелась.

В аварии пострадали 26-летний пассажир Subaru, которого госпитализировали, а также водитель Niva и два его пассажира 54 и 41 года.

В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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