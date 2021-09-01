В Самаре на пешеходном переходе под колесами иномарки пострадал ребенок

Во вторник, 31 августа, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Volkswagen. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:00 он ехал по ул. Фрунзе в направлении ул. Комсомольской и сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок пострадал. Ее доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не понадобилась.

По факту случившегося полицейские ведут проверку.