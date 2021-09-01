В Самаре на пешеходном переходе под колесами иномарки пострадал ребенок

Во вторник, 31 августа, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Volkswagen. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 20:00 он ехал по ул. Фрунзе в направлении ул. Комсомольской и сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенок пострадал. Ее доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не понадобилась.
По факту случившегося полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!