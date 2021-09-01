Самарские студенты и школьники получат научный заряд

Что такое природоподобные технологии и как они связны с атомной физикой? Как интеллектуалам из "Что? Где? Когда?" удается все знать? Как построить успешный IT бизнес? Ответы на эти и многие другие вопросы узнают участники II марафона "Новое Знание" от самых успешных представителей своих сфер. Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне.
II марафон "Новое Знание стартовал 1 сентября в Год науки и технологий. В течение трех дней школьники по всей стране смогут поучаствовать в самой масштабной научно-образовательной коллаборации страны и прослушать лекции именитых спикеров со всего мира.
Более 150 выдающихся ученых, звезд культуры и спорта, топовых бизнесменов, государственных и общественных деятелей проведут лекции и семинары для российских школьников. Участие в марафоне уже подтвердили Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и многие другие, а также несколько звездных зарубежных спикеров, чьи имена организаторы держат в секрете.
"В марафоне поделятся своими знаниями педагоги, ученые Самарской области, среди которых лекторы регионального отделения Российского общества "Знание" — отметил Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — К участию в проведении марафона привлечены победители региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и иных конкурсов, олимпиад и их наставники, которые расскажут студентам и школьникам о возможности самореализации в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях регионального и всероссийского уровня, в конкурсах научно-технического творчества, в различных соревнованиях".
Просветительский марафон "Новое Знание" станет хорошим стартом нового учебного года и импульсом развития научного и технологического потенциала обучающихся, уверен Виктор Акопьян.
Программа мероприятия предполагает не только прослушивание лекций, участники также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями в прямом эфире. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху, должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили — спасение экологии или самый большой обман XXI века?
Старт марафону дал Президент РФ Владимир Путин, он обратился с приветственным словом к школьникам-участникам. Знание должно стать новой ценностью, — отметил глава государства. Он также подчеркнул, как важна в образовательном процессе роль наставничества. Успешный опыт и личный пример — лучшая мотивация получать знания, реализовать себя, свои идеи и планы, — убежден президент РФ.
"Для талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя", — сказал Владимир Путин.
Популяризация науки стала неотъемлемой частью информационной политики на государственном уровне, — отметил и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. С ее помощью решается очень важная социальная задача — укрепление авторитета российских ученых, расширение представления граждан о научных разработках и достижениях, которые меняют жизнь людей, привлечение талантов в научно-исследовательскую сферу, — уверен Богатырев.
"Просветительский марафон "Новое Знание", который стартует сегодня, объединит на своей площадке выдающихся ученых и представителей кампаний, в интересах которых они реализуют совместные проекты. Всем, кто заинтересован в прогрессе, в расширении своего кругозора, обязательно нужно подключиться к марафону http://znanierussia.ru, чтобы вдохновляться новыми прорывными идеями ученых", — пригласил к участию в просветительском проекте ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.
Главными площадками форума станут студии в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи. В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. "Новое знание" охватит всю страну: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.
"На платформе марафона "Новое Знание" будут доступны самые актуальные и яркие знания о достижениях России и в мире, о людях, создающих будущее сегодня. Нас ждут очень интересные дискуссии, в том числе, и в сфере культуры, например, должен ли театр становиться частью поп-культуры. Я уверен, что все участники и зрители узнают много интересного. Присоединяйтесь и смотрите трансляции на сайте марафона", — призвал к участию в проекте генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов.
С 1 по 4 сентября в рамках марафона пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям: участники сообщества "Большая перемена" создадут видеопутеводитель по научным открытиям XXI века, в регионах представители молодежных организаций проведут лекции и мастер-классы "Знай село", волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ подарят школьные наборы детям из малообеспеченных семей.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.