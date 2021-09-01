Самарские студенты и школьники получат научный заряд

Что такое природоподобные технологии и как они связны с атомной физикой? Как интеллектуалам из "Что? Где? Когда?" удается все знать? Как построить успешный IT бизнес? Ответы на эти и многие другие вопросы узнают участники II марафона "Новое Знание" от самых успешных представителей своих сфер. Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне.

II марафон "Новое Знание стартовал 1 сентября в Год науки и технологий. В течение трех дней школьники по всей стране смогут поучаствовать в самой масштабной научно-образовательной коллаборации страны и прослушать лекции именитых спикеров со всего мира.

Более 150 выдающихся ученых, звезд культуры и спорта, топовых бизнесменов, государственных и общественных деятелей проведут лекции и семинары для российских школьников. Участие в марафоне уже подтвердили Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и многие другие, а также несколько звездных зарубежных спикеров, чьи имена организаторы держат в секрете.

"В марафоне поделятся своими знаниями педагоги, ученые Самарской области, среди которых лекторы регионального отделения Российского общества "Знание" — отметил Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — К участию в проведении марафона привлечены победители региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и иных конкурсов, олимпиад и их наставники, которые расскажут студентам и школьникам о возможности самореализации в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях регионального и всероссийского уровня, в конкурсах научно-технического творчества, в различных соревнованиях".

Просветительский марафон "Новое Знание" станет хорошим стартом нового учебного года и импульсом развития научного и технологического потенциала обучающихся, уверен Виктор Акопьян.

Программа мероприятия предполагает не только прослушивание лекций, участники также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями в прямом эфире. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху, должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили — спасение экологии или самый большой обман XXI века?

Старт марафону дал Президент РФ Владимир Путин, он обратился с приветственным словом к школьникам-участникам. Знание должно стать новой ценностью, — отметил глава государства. Он также подчеркнул, как важна в образовательном процессе роль наставничества. Успешный опыт и личный пример — лучшая мотивация получать знания, реализовать себя, свои идеи и планы, — убежден президент РФ.

"Для талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя", — сказал Владимир Путин.

Популяризация науки стала неотъемлемой частью информационной политики на государственном уровне, — отметил и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. С ее помощью решается очень важная социальная задача — укрепление авторитета российских ученых, расширение представления граждан о научных разработках и достижениях, которые меняют жизнь людей, привлечение талантов в научно-исследовательскую сферу, — уверен Богатырев.

"Просветительский марафон "Новое Знание", который стартует сегодня, объединит на своей площадке выдающихся ученых и представителей кампаний, в интересах которых они реализуют совместные проекты. Всем, кто заинтересован в прогрессе, в расширении своего кругозора, обязательно нужно подключиться к марафону http://znanierussia.ru, чтобы вдохновляться новыми прорывными идеями ученых", — пригласил к участию в просветительском проекте ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

Главными площадками форума станут студии в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи. В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. "Новое знание" охватит всю страну: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

"На платформе марафона "Новое Знание" будут доступны самые актуальные и яркие знания о достижениях России и в мире, о людях, создающих будущее сегодня. Нас ждут очень интересные дискуссии, в том числе, и в сфере культуры, например, должен ли театр становиться частью поп-культуры. Я уверен, что все участники и зрители узнают много интересного. Присоединяйтесь и смотрите трансляции на сайте марафона", — призвал к участию в проекте генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов.

С 1 по 4 сентября в рамках марафона пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям: участники сообщества "Большая перемена" создадут видеопутеводитель по научным открытиям XXI века, в регионах представители молодежных организаций проведут лекции и мастер-классы "Знай село", волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ подарят школьные наборы детям из малообеспеченных семей.