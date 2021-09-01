Стали известны некоторые обстоятельства ДТП с машиной "скорой помощи" в Тольятти

В среду, 1 сентября, в Тольятти попал в ДТП 61-летний водитель микроавтобуса "скорой помощи", в котором также находились два медработника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 10:20 он ехал по ул. Лизы Чайкиной в направлении ул. Ярославской. "Скорая" проехала пересечение с ул. Александра Матросова на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Lada Kalina под управлением 47-летнего мужчины.
В ДТП пострадали водитель Lada и 48-летняя фельдшер бригады "скорой помощи".
По факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!