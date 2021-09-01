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ДТП Происшествия

Стали известны некоторые обстоятельства ДТП с машиной "скорой помощи" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 сентября, в Тольятти попал в ДТП 61-летний водитель микроавтобуса "скорой помощи", в котором также находились два медработника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 10:20 он ехал по ул. Лизы Чайкиной в направлении ул. Ярославской. "Скорая" проехала пересечение с ул. Александра Матросова на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Lada Kalina под управлением 47-летнего мужчины.

В ДТП пострадали водитель Lada и 48-летняя фельдшер бригады "скорой помощи".

По факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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