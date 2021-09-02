В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

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В среду, 1 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области