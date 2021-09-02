В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

В среду, 1 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:40 52-летний водитель рейсового автобуса МАЗ ехал по ул. Северной. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Lada Largus под управлением 37-летнего мужчины. Из-за этого легковушка налетела на бордюр и перевернулась. Пострадал водитель Lada.
По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!