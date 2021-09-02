Научная инфраструктура в Самарской области станет доступнее

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила создать единую платформу, где ученые смогут воспользоваться научной инфраструктурой для своих исследований, сообщает Центр управления регионом.
По мнению Елены Шмелевой, каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей. Она отметила, что такой опыт уже реализуется в "Сириусе", где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к научной инфраструктуре.
"Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. — сказала Елена Шмелева. — Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня".
Российская наука должна становиться все более глобальной, интегрированной в мировую науку, для этого нужно обеспечить высокую академическую научную мобильность и совершенствовать условия для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации, — уверена руководитель "Сириуса".
Согласен с мнением Елены Шмелевой и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. Он отметил, что во всех развитых странах академическая мобильность является необходимым условием для получения новых знаний и разработки новых технологий.
"Ученые Самарского университета им. Королева ведут исследования на стыке разных наук, мы заинтересованы в сотрудничестве с учеными из других университетов и готовы предоставлять свою инфраструктуру для развития новых компетенций. Это тем более актуально сейчас, когда мы реализуем междисциплинарные проекты в рамках деятельности НОЦ "Инженерия будущего", который на сегодняшний день объединяет 5 регионов и 50 организаций", — рассказал ректор.
Развитию научного потенциала молодых ученых может поспособствовать и промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, а также оценке результатов прикладных исследований. Такой подход позволит обеспечить комфортную среду для возвращения ученых: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия и карьерный рост.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.