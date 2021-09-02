Научная инфраструктура в Самарской области станет доступнее

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила создать единую платформу, где ученые смогут воспользоваться научной инфраструктурой для своих исследований, сообщает Центр управления регионом.

По мнению Елены Шмелевой, каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей. Она отметила, что такой опыт уже реализуется в "Сириусе", где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к научной инфраструктуре.

"Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. — сказала Елена Шмелева. — Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня".

Российская наука должна становиться все более глобальной, интегрированной в мировую науку, для этого нужно обеспечить высокую академическую научную мобильность и совершенствовать условия для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации, — уверена руководитель "Сириуса".

Согласен с мнением Елены Шмелевой и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. Он отметил, что во всех развитых странах академическая мобильность является необходимым условием для получения новых знаний и разработки новых технологий.

"Ученые Самарского университета им. Королева ведут исследования на стыке разных наук, мы заинтересованы в сотрудничестве с учеными из других университетов и готовы предоставлять свою инфраструктуру для развития новых компетенций. Это тем более актуально сейчас, когда мы реализуем междисциплинарные проекты в рамках деятельности НОЦ "Инженерия будущего", который на сегодняшний день объединяет 5 регионов и 50 организаций", — рассказал ректор.

Развитию научного потенциала молодых ученых может поспособствовать и промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, а также оценке результатов прикладных исследований. Такой подход позволит обеспечить комфортную среду для возвращения ученых: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия и карьерный рост.