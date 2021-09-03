В Самаре на ул. Осетинской под колесами иномарки пострадал велосипедист

В четверг, 2 сентября, 40-летний водитель автомобиля NissanХ-TRAIL, ехавший в 8:50 по ул. Осетинской в Самаре, напротив дома № 5 сбил 21-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?