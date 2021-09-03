В Самаре на ул. Осетинской под колесами иномарки пострадал велосипедист

В четверг, 2 сентября, 40-летний водитель автомобиля NissanХ-TRAIL, ехавший в 8:50 по ул. Осетинской в Самаре, напротив дома № 5 сбил 21-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.