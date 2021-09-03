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ДТП Происшествия

В ДТП в центре Самары пострадала пассажирка иномарки

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 29-летнего водителя BMW 320i. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным автоинспекторов, в 9:30 мужчина ехал по ул. Красноармейской в направлении ул. Арцыбушевской. Поворачивая налево — на ул. Братьев Коростелевых, он не уступил дорогу и столкнулся со встречном Volkswagen Jetta под управлением 46-летнего водителя.

В аварии пострадала 27-летняя пассажирка Volkswagen. Ее доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка.

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