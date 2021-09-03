В ДТП в центре Самары пострадала пассажирка иномарки

В четверг, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 29-летнего водителя BMW 320i. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным автоинспекторов, в 9:30 мужчина ехал по ул. Красноармейской в направлении ул. Арцыбушевской. Поворачивая налево — на ул. Братьев Коростелевых, он не уступил дорогу и столкнулся со встречном Volkswagen Jetta под управлением 46-летнего водителя.
В аварии пострадала 27-летняя пассажирка Volkswagen. Ее доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП ведется проверка.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?