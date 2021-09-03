Стобалльники из Самарской области попадут на "карту распределения" по вузам

В 2021 году в Самарской области 134 выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ. Среди них четверо набрали максимальный балл сразу по двум предметам. Всех их теперь будут отслеживать через "карту распределения", куда занесут стобалльников и победителей олимпиад из всех регионов страны.
Как сообщает Центр управления регионом, причиной такого внимания к абитуриентам стал ажиотаж вокруг бюджетных мест в вузах, на которые в первую очередь претендуют выпускники с высшим баллом. Специальная карта позволит наглядно отражать реальную картину и загрузку университетов отличниками и избежать необоснованного давления на стобалльников.
"По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат", — заявила автор идеи, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.
По мнению Шмелевой, если и происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период.
"Только благодаря своему труду дети получают эти баллы. И получив высокий бал по ЕГЭ, дети имеют шансы поступить в лучшие вузы, — отметила мама выпускницы-стобалльницы Юлия Шадрина-Палля. — Карта распределения стобалльников по вузам тоже была бы очень удобна для абитуриентов. Во-первых, на ней наглядно было бы видно — в каких вузах наибольшая конкуренция на место. А также она покажет престиж вуза — куда больше всего стремятся отличники".
Елена Шмелева отметила, как образец, Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году молодые люди, решившие продолжить учебу на родине, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
"Проводить такую политику и нацеливать ребят с высокими баллами по ЕГЭ оставаться учиться в вузах родного региона, конечно, надо. Это позволит повысить общий уровень образования региона в целом. За образованием последует экономика, за экономикой — уровень жизни. Конечно же, нам важно, чтобы талантливые ребята оставались здесь, чтобы развивали свою территорию", — отметил директор Образовательного центра "Южный город" пос. Придорожный Владимир Кильдюшкин.
"Для поддержки талантливых детей в нашем регионе создана целая система, — отметила и директор самарской гимназии № 1 (Базовая школа РАН) Лариса Загребова. — Чтобы ребята как можно раньше могли попробовать свои силы в робототехнике, программировании, работе с виртуальной реальностью, в школах сел и малых городов губернии действуют центры гуманитарной и технологической направленности. Важно, чтобы каждый ребенок был знаком с азами востребованных сегодня специальностей, умел и знал то же, что и его столичные сверстники".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.