Стобалльники из Самарской области попадут на "карту распределения" по вузам

В 2021 году в Самарской области 134 выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ. Среди них четверо набрали максимальный балл сразу по двум предметам. Всех их теперь будут отслеживать через "карту распределения", куда занесут стобалльников и победителей олимпиад из всех регионов страны.

Как сообщает Центр управления регионом, причиной такого внимания к абитуриентам стал ажиотаж вокруг бюджетных мест в вузах, на которые в первую очередь претендуют выпускники с высшим баллом. Специальная карта позволит наглядно отражать реальную картину и загрузку университетов отличниками и избежать необоснованного давления на стобалльников.

"По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат", — заявила автор идеи, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

По мнению Шмелевой, если и происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период.

"Только благодаря своему труду дети получают эти баллы. И получив высокий бал по ЕГЭ, дети имеют шансы поступить в лучшие вузы, — отметила мама выпускницы-стобалльницы Юлия Шадрина-Палля. — Карта распределения стобалльников по вузам тоже была бы очень удобна для абитуриентов. Во-первых, на ней наглядно было бы видно — в каких вузах наибольшая конкуренция на место. А также она покажет престиж вуза — куда больше всего стремятся отличники".

Елена Шмелева отметила, как образец, Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году молодые люди, решившие продолжить учебу на родине, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

"Проводить такую политику и нацеливать ребят с высокими баллами по ЕГЭ оставаться учиться в вузах родного региона, конечно, надо. Это позволит повысить общий уровень образования региона в целом. За образованием последует экономика, за экономикой — уровень жизни. Конечно же, нам важно, чтобы талантливые ребята оставались здесь, чтобы развивали свою территорию", — отметил директор Образовательного центра "Южный город" пос. Придорожный Владимир Кильдюшкин.

"Для поддержки талантливых детей в нашем регионе создана целая система, — отметила и директор самарской гимназии № 1 (Базовая школа РАН) Лариса Загребова. — Чтобы ребята как можно раньше могли попробовать свои силы в робототехнике, программировании, работе с виртуальной реальностью, в школах сел и малых городов губернии действуют центры гуманитарной и технологической направленности. Важно, чтобы каждый ребенок был знаком с азами востребованных сегодня специальностей, умел и знал то же, что и его столичные сверстники".