В Самаре госпитализировали пешехода, попавшего под машину на ул. Промышленности

В четверг, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:50 20-летний водитель ВАЗ-21102 напротив дома № 208 по ул. Промышленности сбил 52-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшего пешехода госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?