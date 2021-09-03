В Самаре госпитализировали пешехода, попавшего под машину на ул. Промышленности

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В четверг, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.