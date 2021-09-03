Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП в Самаре

Днем 3 сентября в Самаре, на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев произошло ДТП с участием трех автомобилей. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На размещенном очевидцем в соцсетях видеоролике запечатлен вставший на проезжей части грузовик, и находящаяся неподалеку от него легковушка, предположительно, ВАЗ-2114, кузов которой очень сильно деформирован.
Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
"Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с тремя автомобилями. Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2114", — пояснили полицейские.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?