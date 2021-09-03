Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП в Самаре

Днем 3 сентября в Самаре, на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев произошло ДТП с участием трех автомобилей. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На размещенном очевидцем в соцсетях видеоролике запечатлен вставший на проезжей части грузовик, и находящаяся неподалеку от него легковушка, предположительно, ВАЗ-2114, кузов которой очень сильно деформирован.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с тремя автомобилями. Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2114", — пояснили полицейские.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.