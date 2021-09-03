Саратовское и Волгоградское районные нефтепроводные управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" провели учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по ликвидации аварий, связанных с выходом нефти на водной поверхности.

Тренировки прошли на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк через р. Красная в Саратовской области и Кузьмичи — Волгоградский НПЗ через Волго-Донской судоходный канал в Волгоградской области.

В УТЗ принял участие персонал линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Грачи", ЛПДС "Кузьмичи", линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) и центральных ремонтных служб (ЦРС) РНУ, а также дополнительные аварийно-спасательные группы профессионального аварийно-спасательного формирования АО "Транснефть - Приволга".

Цель — проверка готовности к возможным нештатным ситуациям и отработка взаимодействия между подразделениями.

В ходе тренировок проверялись действия диспетчерского персонала по оповещению о нештатной ситуации и остановке транспортировки нефти по "поврежденному" участку. Патрульные группы отрабатывали навыки по обнаружению места условной разгерметизации трубопровода и предотвращению развития аварийной ситуации. Аварийные бригады ЛАЭС и ЦРС тренировались в установке удерживающих линий боновых заграждений, локализации "разлива" и сбора "пятна" с водной поверхности при помощи специальных технических средств.

Все работы сопровождались непрерывным эколого-аналитическим контролем воздуха, почвы и воды.

В тренировочных мероприятиях приняли участие в общей сложности более 100 человек. Было задействовано 56 единиц автотранспорта и специальной техники. Применено 810 м боновых заграждений, использованы пять нефтесборщиков, а также разборные емкости для сбора нефти и сорбенты.

Все этапы действий в аварийной ситуации отработаны в установленные регламентом сроки.