В Большеглушицком районе лишенный прав водитель перевернул скутер, пострадал пассажир

В пятницу, 3 сентября, в Большеглушицком районе в 3:30 на 21 км автодороги "Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка" 27-летний водитель, который был лишен права управления транспортными средствами, управляя скутером, не избрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением допустил съезд на правую обочину и упал.
В результате ДТП 29-летний пассажир скутера с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение.
По фактам произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.
Последние комментарии
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?