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ДТП Происшествия

В Большеглушицком районе лишенный прав водитель перевернул скутер, пострадал пассажир

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 сентября, в Большеглушицком районе в 3:30 на 21 км автодороги "Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка" 27-летний водитель, который был лишен права управления транспортными средствами, управляя скутером, не избрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением допустил съезд на правую обочину и упал.

В результате ДТП 29-летний пассажир скутера с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение.

По фактам произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.

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