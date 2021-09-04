В Большеглушицком районе лишенный прав водитель перевернул скутер, пострадал пассажир

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 сентября, в Большеглушицком районе в 3:30 на 21 км автодороги "Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка" 27-летний водитель, который был лишен права управления транспортными средствами, управляя скутером, не избрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением допустил съезд на правую обочину и упал.