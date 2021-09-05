В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

В воскресенье, 5 сентября, в 0:44 на 42 км трассы "Урал - Исаклы - Шентала" произошло столкновение автомобиля Lexus NX 200 с диким животным — лосем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал один человек.
На место происшествия выезжали четыре сотрудника 131 ПСЧ. Проводились аварийно-спасательные работы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о данном ДТП подтвердили и уточнили, что в ДТП пострадал водитель, а животное скончалось.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?