В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

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В воскресенье, 5 сентября, в 0:44 на 42 км трассы "Урал - Исаклы - Шентала" произошло столкновение автомобиля Lexus NX 200 с диким животным — лосем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.