16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти произошло массовое ДТП с шестью автомобилями В Самарской области два водителя, попавшие в ДТП, отказались от медосвидетельствования В массовом ДТП в Тольятти пострадал один человек В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем В Самаре госпитализирован водитель ВАЗа, который проехал на "красный" и столкнулся с грузовиком

ДТП Происшествия

В Тольятти произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 сентября, днем на ул. 40 лет Победы в 21-м квартале Автозаводского района Тольятти произошло массовое ДТП, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о данной автоаварии подтвердили.

"Сотрудники полиции работают на месте ДТП, в котором механические повреждения получили шесть автомобилей. Один из них допустил наезд на препятствие. В настоящий момент сообщений из лечебных учреждений не поступало. К сотрудникам полиции с жалобами на здоровье никто не обращался. По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", — уточнили в пресс-службе областной полиции.

Тем временем с соцсетях очевидцы пишут, что в ДТП участвовал грузовик "Газель", который врезался в МАЗ, повредил три автомобиля и врезался в остановку.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3