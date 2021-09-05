В Тольятти произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

В воскресенье, 5 сентября, днем на ул. 40 лет Победы в 21-м квартале Автозаводского района Тольятти произошло массовое ДТП, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о данной автоаварии подтвердили.
"Сотрудники полиции работают на месте ДТП, в котором механические повреждения получили шесть автомобилей. Один из них допустил наезд на препятствие. В настоящий момент сообщений из лечебных учреждений не поступало. К сотрудникам полиции с жалобами на здоровье никто не обращался. По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", — уточнили в пресс-службе областной полиции.
Тем временем с соцсетях очевидцы пишут, что в ДТП участвовал грузовик "Газель", который врезался в МАЗ, повредил три автомобиля и врезался в остановку.
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?