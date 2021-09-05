В Тольятти произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

В воскресенье, 5 сентября, днем на ул. 40 лет Победы в 21-м квартале Автозаводского района Тольятти произошло массовое ДТП, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о данной автоаварии подтвердили.

"Сотрудники полиции работают на месте ДТП, в котором механические повреждения получили шесть автомобилей. Один из них допустил наезд на препятствие. В настоящий момент сообщений из лечебных учреждений не поступало. К сотрудникам полиции с жалобами на здоровье никто не обращался. По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", — уточнили в пресс-службе областной полиции.

Тем временем с соцсетях очевидцы пишут, что в ДТП участвовал грузовик "Газель", который врезался в МАЗ, повредил три автомобиля и врезался в остановку.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.