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Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить реконструкцию НФС в Отрадном

ОТРАДНЫЙ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 сентября, во время рабочей поездки в Отрадный губернатор Дмитрий Азаров проверил ход реконструкции насосно-фильтровальной станции на территории муниципалитета.

НФС в Отрадном была введена в эксплуатацию в 1963 году и является единственным объектом, обеспечивающим водоснабжение города, сел Черновка и Муханово, а также противопожарное водоснабжение трех пожаровзрывоопасных объектов, в том числе АО "Газоперерабатывающий завод". Производительность сооружений составляет 20 тыс. куб. м. в сутки.

На сегодняшний день подаваемая жителям вода не соответствует нормам СанПиН: превышен уровень жесткости. Поэтому сейчас на НФС по национальному проекту "Экология" проводят реконструкцию. После этого станция позволит привести уровень жесткости воды к нормативному состоянию, чтобы жители получали воду, полностью соответствующую санитарным нормам.

На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, заключены контракты на строительный контроль и авторский надзор. Работы должны завершить в октябре 2023 года. Дмитрий Азаров поставил задачу по возможности ускорить реконструкцию.

"У нас каждый месяц, по которому мы можем сдвинуть сроки, работает в плюс, потому что это здоровье людей. Влияние воды на здоровье человека первостепенно. Поэтому давайте посмотрим, чтобы в середине 2023 года, не позже, уже все-таки запустить реконструированную НФС. Думаю, что три месяца сэкономить вполне возможно, — считает глава региона. — Люди ждут, надо ускоряться".

При этом сейчас есть некоторое отставание от графика работ. Дмитрий Азаров потребовал от министерства ЖКХ в ежедневном режиме контролировать ход строительства объекта, пока работы не вернутся в график.

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