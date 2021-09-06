В Тольятти в ДТП пострадали четыре человека

В воскресенье, 5 сентября, в 15:45 в Ставропольском районе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043, житель Москвы, между 15 и 16 км трассы "Тольятти — Хрящевка" при развороте с места на полосе для разгона транспортных средств не уступил дорогу попутному автомобилю Ford Fiesta, под управлением 42-летней женщины и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21043, его 43-летняя пассажирка из Тольятти, которых госпитализировали. Еще пострадали две пассажирки иномарки в возрасте 24 и 50 лет, младшая из которых жительница Самары, а старшая из г. Отрадный. Им назначено амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...