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ДТП Происшествия

В Тольятти в ДТП пострадали четыре человека

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 сентября, в 15:45 в Ставропольском районе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043, житель Москвы, между 15 и 16 км трассы "Тольятти — Хрящевка" при развороте с места на полосе для разгона транспортных средств не уступил дорогу попутному автомобилю Ford Fiesta, под управлением 42-летней женщины и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21043, его 43-летняя пассажирка из Тольятти, которых госпитализировали. Еще пострадали две пассажирки иномарки в возрасте 24 и 50 лет, младшая из которых жительница Самары, а старшая из г. Отрадный. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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