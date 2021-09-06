В Тольятти в ДТП пострадали четыре человека

В воскресенье, 5 сентября, в 15:45 в Ставропольском районе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043, житель Москвы, между 15 и 16 км трассы "Тольятти — Хрящевка" при развороте с места на полосе для разгона транспортных средств не уступил дорогу попутному автомобилю Ford Fiesta, под управлением 42-летней женщины и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21043, его 43-летняя пассажирка из Тольятти, которых госпитализировали. Еще пострадали две пассажирки иномарки в возрасте 24 и 50 лет, младшая из которых жительница Самары, а старшая из г. Отрадный. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.