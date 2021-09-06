На ул. Олимпийской в Самаре под колесами легковушки пострадал ребенок

В воскресенье, 5 сентября, в Самаре участником ДТП стал 56-летний водитель Lada Largus. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, в 8:31 мужчина ехал по ул. Олимпийской в направлении ул. Алма-Атинской. Напротив строения № 28 по ул. Олимпийской он сбил девятилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.
Ребенок получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
По факту случившегося полицейские ведут проверку. Обстоятельства случившегося устанавливают.
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Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...