На ул. Олимпийской в Самаре под колесами легковушки пострадал ребенок

В воскресенье, 5 сентября, в Самаре участником ДТП стал 56-летний водитель Lada Largus. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в 8:31 мужчина ехал по ул. Олимпийской в направлении ул. Алма-Атинской. Напротив строения № 28 по ул. Олимпийской он сбил девятилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.

Ребенок получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося полицейские ведут проверку. Обстоятельства случившегося устанавливают.