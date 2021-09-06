Художник Павел Orez о своей новой работе в Самаре: "Я подобрал палитру понежнее"

На фестиваль современного искусства Samara Ground приехал художник Павел Orez, известный масштабными муралами ярких сине-красных цветов с женскими образами.
Для своего рисунка он выбрал здание на ул. Пушкина, 195. Корреспонденту Волга Ньюс Павел рассказал, как он находит образы девушек для своих рисунков, почему в Самаре планирует использовать более мягкие цвета, и как относится к классическому граффити.
— Что ждете от фестиваля стрит-арт искусства в Самаре?
— Пока я только в предвкушении. Мне интересно посмотреть на город и, может быть, если получится, даже на область. Учитывая, что сроки проекта сжаты, я немного переживаю, чтобы все вовремя закончить.
— У вас уже есть согласованный эскиз?
— Специально для этого проекта я доработал эскиз, который давно хотел сделать. В основе рисунка — девушка. Все узнаваемо, в моем стиле. Конечно, нужно посмотреть еще на окружение — съездить на объект и узнать, как там все вокруг устроено, чтобы мой рисунок выигрышно смотрелся.
— Рисунок будет выполнен в вашей привычной яркой сине-красной цветовой гамме?
— Да, это будут оттенки голубого и красного. В отличие от предыдущих работ для Самары я выбрал более нежные цвета. До этого я работал во Владивостоке и полностью делал рисунок акрилом, фасадной эмульсией. Раньше я использовал аэрозоль, но такая краска — вредна, и с ней не очень приятно работать. Тем более, что в отличие от ограниченной палитры аэрозольной краски, у акрила оттенки интереснее. Поэтому для Самары я подобрал палитру понежнее.
— В рисунке использован женский образ? Что это за девушка?
— Это собирательный образ. Я беру за основу обычные фотографии. У меня есть папка, где я собираю образы, которые мне нравятся, и которые композиционно я хочу использовать. Один из критериев — мне было бы интересно нарисовать это в своей стилистике.
— Как вы относитесь к классическому стрит-арт искусству? Например, к граффити.
— Естественно, я начинал с классического граффити — рисовал шрифты, порой нелегально. Но в определенный момент я понял, что мне становится это не так интересно. Я понимал, что аудитория у этого искусства очень узкая и что я рисую только для людей из профессионального сообщества. Но я ни в коем случае не отрекаюсь от классики, потому что я с нее начинал. Я и до сих пор иногда рисую классическое граффити.
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Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.