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Культура

Художник Павел Orez о своей новой работе в Самаре: "Я подобрал палитру понежнее"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фестиваль современного искусства Samara Ground приехал художник Павел Orez, известный масштабными муралами ярких сине-красных цветов с женскими образами.

Фото: фото предоставлено фестивалем samara.ground

Для своего рисунка он выбрал здание на ул. Пушкина, 195. Корреспонденту Волга Ньюс Павел рассказал, как он находит образы девушек для своих рисунков, почему в Самаре планирует использовать более мягкие цвета, и как относится к классическому граффити.

— Что ждете от фестиваля стрит-арт искусства в Самаре?

— Пока я только в предвкушении. Мне интересно посмотреть на город и, может быть, если получится, даже на область. Учитывая, что сроки проекта сжаты, я немного переживаю, чтобы все вовремя закончить.

— У вас уже есть согласованный эскиз?

— Специально для этого проекта я доработал эскиз, который давно хотел сделать. В основе рисунка — девушка. Все узнаваемо, в моем стиле. Конечно, нужно посмотреть еще на окружение — съездить на объект и узнать, как там все вокруг устроено, чтобы мой рисунок выигрышно смотрелся.

— Рисунок будет выполнен в вашей привычной яркой сине-красной цветовой гамме?

— Да, это будут оттенки голубого и красного. В отличие от предыдущих работ для Самары я выбрал более нежные цвета. До этого я работал во Владивостоке и полностью делал рисунок акрилом, фасадной эмульсией. Раньше я использовал аэрозоль, но такая краска — вредна, и с ней не очень приятно работать. Тем более, что в отличие от ограниченной палитры аэрозольной краски, у акрила оттенки интереснее. Поэтому для Самары я подобрал палитру понежнее.

— В рисунке использован женский образ? Что это за девушка?

— Это собирательный образ. Я беру за основу обычные фотографии. У меня есть папка, где я собираю образы, которые мне нравятся, и которые композиционно я хочу использовать. Один из критериев — мне было бы интересно нарисовать это в своей стилистике.

— Как вы относитесь к классическому стрит-арт искусству? Например, к граффити.

— Естественно, я начинал с классического граффити — рисовал шрифты, порой нелегально. Но в определенный момент я понял, что мне становится это не так интересно. Я понимал, что аудитория у этого искусства очень узкая и что я рисую только для людей из профессионального сообщества. Но я ни в коем случае не отрекаюсь от классики, потому что я с нее начинал. Я и до сих пор иногда рисую классическое граффити.

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Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.

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