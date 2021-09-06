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Инвестиции Экономическая политика

В Самарской области зафиксирован самый высокий темп роста инвестиций в основной капитал за последние 10 лет

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе наметилась позитивная динамика инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия 2021 года рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 132,7% (125,8 млрд рублей), что выше чем по Приволжскому федеральному округу (104,3%) и в целом по стране (107,3%).

Формирование благоприятных условий для работы частных инвесторов — одна из ключевых задач, обозначенных губернатором Дмитрием Азаровым. Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании, здесь создаются высокотехнологичные предприятия, успешно развиваются инвестиционные площадки, создаются новые рабочие места. Под контролем главы региона в Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 трлн рублей. По итогам прошлого года было создано 10 тысяч новых рабочих мест, в текущем году областные власти планируют превысить этот показатель.

Важно отметить, что именно команде Самарской области федеральное правительство доверило строительство волжского моста, которое имеет огромное значение не только для региона, но и для России в целом, для развития международного сотрудничества. Проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом президента страны Владимира Путина. В 2018 году на личной встрече с главой государства губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения трассы ЕЗК через Самарскую область и заручиться поддержкой президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовало внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

Сегодня обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу — крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Он уже получил высокую оценку Организацией Объединенных Наций и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".

"Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики", — отмечал в своем послании Дмитрий Азаров.

По целому ряду видов экономической деятельности, среди которых химическая промышленность, автомобилестроение, производство лекарств и медицинских изделий, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, Самарской области удалось достичь и даже значительно превысить допандемийные значения показателей по привлечению инвестиций.

"Это демонстрирует инвестиционную активность действующих игроков рынка, которые вкладываются в обновление своего оборудования, наращивают объемы выпускаемой продукции, строят новые производственные мощности. Рост инвестиций в основной капитал говорит и о доверии новых инвесторов, выбирающих наш регион для запуска своих предприятий. Команда областного правительства во главе с губернатором в ежедневном режиме работает над формированием комфортного делового и инвестиционного климата, и эти усилия приносят хорошие результаты", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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