Дмитрий Азаров обсудил с руководством "Роберт Бош Самара" поставки комплектующих на АвтоВАЗ

В понедельник, 6 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО "АвтоВАЗ" и ООО "Роберт Бош Самара" вопросы поставки комплектующих на автогигант и поддержки трудового коллектива одного из крупнейших в России автомобилестроительных предприятий.

"АвтоВАЗ — является крупнейшим работодателям на территории Самарской области. В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Мы готовы содействовать тому, чтобы эта ситуация успешным образом разрешилась", — отметил губернатор в начале встречи.

Напомним, сборочные линии на тольяттинском предприятии работают с перебоями с 16 августа. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании "Роберт Бош Самара". Они, в свою очередь, также испытывают сложности в работе со своими поставщиками.

Губернатор Дмитрий Азаров и правительство региона на протяжении двух месяцев принимает активное участие в разрешении ситуации, чтобы комплектующие в приоритетном порядке поступали на АвтоВАЗ. Сегодня этот вопрос Дмитрий Азаров обсудил вместе с руководством АвтоВАЗа, гендиректором ООО "Роберт Бош Самара" Людвигом Бэхле, а также председателем правительства области Виктором Кудряшовым и руководителями профильных министерств региона.

Участники встречи всесторонне обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые позволят уже в ближайшее время запустить весь производственный цикл автозавода.

Важно отметить, что за первые шесть месяцев текущего года АвтоВАЗ продемонстрировал уверенный рост. Только в России продано более 200 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка составила 23% — это лучший результат за последние 10 лет.

"В связи с ростом российского автомобильного рынка, мы планировали значительно увеличить объемы производства, начиная с сентября текущего года. Для этого было принято решение по организации 9-часовых смен и работы в субботу. Дополнительно, чтобы обеспечить рост объемов производства, за летние месяцы на АвтоВАЗ было принято 948 рабочих производственных подразделений. К сожалению, из-за дефицита поставок электронных компонентов мы были вынуждены пересмотреть наш план производства", — отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.

Он подчеркнул, что для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, также организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

При этом правительством региона во главе с губернатором и при активном взаимодействии с профсоюзной организацией были найдены возможности по поддержке трудового коллектива завода.

"Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, — подчеркнул Дмитрий Михаленко. — Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25–27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей".

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара" завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Глава региона выразил благодарность профсоюзной организации и руководству АвтоВАЗа за поддержку людей в этот непростой период. "Я рад, что все предварительные договоренности, которые мы достигли вместе с профсоюзами, исполнены, и предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы купировать негативные последствия для трудового коллектива, связанной с такой напряженной ситуацией по поставке комплектующих", — резюмировал Дмитрий Азаров.