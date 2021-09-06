В Самарской области один из лучших в ПФО показателей по доле населения с низким доходом

По итогам 2020 г. в рейтинге регионов по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума Самарская область заняла пятое место в ПФО. По данным Росстата, эта доля сегодня составила 12,3%, сократившись по сравнению с предыдущими годами. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Борьба с бедностью — одна из приоритетных социально-экономических инициатив президента России Владимира Путина, озвученных в послании к Федеральному собранию. В соответствии с Указом Президента о национальных целях и стратегических задачах к 2030 г. численность бедного населения должна снизиться в два раза по сравнению с показателем 2017 г. и составить 6,7%.

Традиционно Самарская область характеризуется относительно высоким уровнем благосостояния населения в стране. Поддержка тех, кто нуждается в помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В регионе утверждена региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Самарской области". Также проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня доходов граждан, развитие системы социальной помощи нуждающимся, в том числе социальный контракт.

Комплекс мер, принятых в пандемийном 2020 г. для сохранения занятости и поддержки заработной платы, и включающий, в том числе льготные кредитные программы и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, обеспечил позитивную динамику темпов роста оплаты труда в регионе. По итогам 2020 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Самарской области достигла 38,7 тыс. рублей, увеличившись с 2012 г. в два раза.

В целях содействия занятости населения в регионе реализуются меры по снижению уровня безработицы. Так, начиная с 2020 г. уже провели более 500 ярмарок вакансий, временно в свободное от учебы время трудоустроено более 12 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Также временную работу помогли найти более 5,5 тыс. молодых специалистов со средним профобразованием. Профессиональное обучение прошли свыше 6 тыс. безработных жителей.

В целях повышения доходов населения от предпринимательской деятельности в регионе реализуются нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Производительность труда и поддержка занятости". Увеличение производительности труда в регионе наряду с расширением предпринимательской активности будут напрямую способствовать росту заработной платы.

Сегодня 110 предприятий Самарской области являются участниками реализации мероприятий повышения производительности труда. Кроме того, реализуется комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми. Сейчас в области зарегистрировано более 65 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

В 2020 г. в Самарском регионе произошел запуск нескольких спецпроектов для самозанятых. Так, в сентябре стартовал проект выдачи бизнес-кейсов — персональный набор услуг общей стоимостью до 25 тыс. рублей, который самозанятые региона получали, оставив заявки на сайте. Всего в проект поступило 1500 заявок, а выдано было 40 кейсов.

Также в 2020 г. был реализован проект специального обучения для тех, кто делает первые бизнес-шаги: длительный курс с региональными и федеральными экспертами по темам от регистрации самозанятости до выпуска продукта и услуги, где 200 человек стали слушателями курса.

С 1 июля 2021 года реализуется проект онлайн-витрины на базе сайта mybiz63.ru — где самозанятые смогут опубликовать свои анкеты с информацией о своих проектах; а жители региона смогут познакомиться с проектами ближе и выбрать товары, услуги или партнеров.

На нивелирование снижения доходов жителей региона были направлены и меры социальной поддержи. Помимо федеральных были введены и дополнительные меры на уровне региона.

Продлены с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. меры социальной поддержки без обращения граждан в автоматизированном порядке. Охват составил почти 400 тыс. получателей. Более 27 тыс. семей с детьми, где родители лишились работы или с 1 апреля 2020 г. стояли на учете в службе занятости в качестве безработных, получили единовременно по 5 тыс. руб. на каждого школьника. Малоимущим семьям в полном объеме компенсировали платеж за ЖКУ за первый, самый непростой, месяц пандемии.

Всего жителям региона предоставляется 124 меры социальной поддержки. В Самарской области их получает 1 млн человек.

В 2020 г. на выплаты было направлено более 26 млрд рублей. В этом — в областном бюджете предусмотрено почти 32 млрд рублей.

Особое внимание в регионе уделяют поддержке семей с детьми — в прошлом году семьям предоставлялась 31 мера социальной поддержки. Одна из новых — ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Самарской области такую выплату получают более 90 тыс. семей, причем выплачивать ее начали на месяц раньше срока.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ежемесячную выплату вернули ветеранам труда, эта мера коснулась более 90 тыс. человек.

Для повышения реальных доходов жителей губернии в регионе реализуется программа помощи малоимущим на основании социального контракта. Этот инструмент призван решать сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. Денежную выплату по социальному контракту можно направить на поиск работы, предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйств, обучение. С помощью соцконтракта справиться с трудностями в регионе смогли уже более 20 000 семей.