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Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудникам предприятия были вручены ведомственные и корпоративные награды.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В церемонии награждения принимали участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. министра промышленности и торговли области Олег Волков, глава г. о. Самара Елена Лапушкина, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, высоко оценил вклад предприятия в развитие экономики региона: "Целый ряд социально значимых для нашего региона проектов реализовались при партнёрстве с "Транснефть". В этом году при поддержке вашего предприятия мы открыли после реконструкции театр кукол в Самаре. Знаю, что вместе мы сможем сделать больше, а значит обязательно сделаем".

Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам предприятия: линейному трубопроводчику линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Совхозная" Вадиму Паулю, начальнику отдела информационных технологий Сергею Манькову и слесарю по ремонту технологических установок нефтеперекачивающей станции "Самара-1" Евгению Сидорову.

В торжественной обстановке генеральный директор АО "Транснефть  -Приволга" Дмитрий Бузлаев вручил ведомственные и корпоративные награды.

За добросовестный и многолетний труд предприятия слесарю по ремонту технологических установок обслуживания механо-технологического оборудования ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ Александру Любименко присвоено звание "Почетный нефтяник", Почетной грамотой и благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации отмечены 10 работников.

Всего в 2021 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 253 работника общества за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти. В том числе фотопортрет электрогазосварщика центральной ремонтной службы Саратовского районного нефтепроводного управления Николая Мальцева размещен на Доске Почета ПАО "Транснефть".

"Транснефть - Приволга" уверенно справляется со всем комплексом стратегических задач по подготовке к поставке и транспортировке нефти: продолжает обновление резервуарного парка и линейной части трубопроводов, внедряет современную автоматику, совершенствует природоохранную деятельность и систему управления охраной труда. Убежден, что, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, наше предприятие и впредь будет успешно решать поставленные задачи", — подчеркнул в своем поздравлении генеральный директор.

Коллектив АО "Транснефть - Приволга" реализует масштабные работы по модернизации и техническому перевооружению объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций. За прошедший год на предприятии введено в эксплуатацию 150 км магистральных трубопроводов, 5 резервуаров хранения нефти, 8 камер пуска приема СОД. Введены в эксплуатацию 114 объектов.

В текущем году планируется заменить 262 км магистральных нефтепроводов. Продолжается плановая реконструкция 212 производственных объектов, 141 из них будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

АО "Транснефть - Приволга", являясь социально ориентированным предприятием, в рамках программы благотворительной деятельности регулярно выделяет средства на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских и образовательных учреждений, финансирует спортивные объекты и объекты культуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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