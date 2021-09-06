В аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудникам предприятия были вручены ведомственные и корпоративные награды.

В церемонии награждения принимали участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. министра промышленности и торговли области Олег Волков, глава г. о. Самара Елена Лапушкина, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, высоко оценил вклад предприятия в развитие экономики региона: "Целый ряд социально значимых для нашего региона проектов реализовались при партнёрстве с "Транснефть". В этом году при поддержке вашего предприятия мы открыли после реконструкции театр кукол в Самаре. Знаю, что вместе мы сможем сделать больше, а значит обязательно сделаем".

Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам предприятия: линейному трубопроводчику линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Совхозная" Вадиму Паулю, начальнику отдела информационных технологий Сергею Манькову и слесарю по ремонту технологических установок нефтеперекачивающей станции "Самара-1" Евгению Сидорову.

В торжественной обстановке генеральный директор АО "Транснефть -Приволга" Дмитрий Бузлаев вручил ведомственные и корпоративные награды.

За добросовестный и многолетний труд предприятия слесарю по ремонту технологических установок обслуживания механо-технологического оборудования ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ Александру Любименко присвоено звание "Почетный нефтяник", Почетной грамотой и благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации отмечены 10 работников.

Всего в 2021 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 253 работника общества за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти. В том числе фотопортрет электрогазосварщика центральной ремонтной службы Саратовского районного нефтепроводного управления Николая Мальцева размещен на Доске Почета ПАО "Транснефть".

"Транснефть - Приволга" уверенно справляется со всем комплексом стратегических задач по подготовке к поставке и транспортировке нефти: продолжает обновление резервуарного парка и линейной части трубопроводов, внедряет современную автоматику, совершенствует природоохранную деятельность и систему управления охраной труда. Убежден, что, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, наше предприятие и впредь будет успешно решать поставленные задачи", — подчеркнул в своем поздравлении генеральный директор.

Коллектив АО "Транснефть - Приволга" реализует масштабные работы по модернизации и техническому перевооружению объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций. За прошедший год на предприятии введено в эксплуатацию 150 км магистральных трубопроводов, 5 резервуаров хранения нефти, 8 камер пуска приема СОД. Введены в эксплуатацию 114 объектов.

В текущем году планируется заменить 262 км магистральных нефтепроводов. Продолжается плановая реконструкция 212 производственных объектов, 141 из них будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

АО "Транснефть - Приволга", являясь социально ориентированным предприятием, в рамках программы благотворительной деятельности регулярно выделяет средства на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских и образовательных учреждений, финансирует спортивные объекты и объекты культуры.