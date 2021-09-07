Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Муниципальный детский сад № 283 в Самаре носит название "Солнечный город". И, подобно персонажам известной детской книжки, малыши в нем постоянно оказываются вовлечены в познавательные приключения. В 2021 году тема для исследований была выбрана во всех смыслах безграничная: "Космос — это интересно".

Каждый год коллектив детского сада № 283 под руководством заведующей, Ольги Пичкуровой, реализует на правах научной площадки СГСПУ образовательные проекты, позволяющие дошколятам в увлекательной и понятной для них форме соприкоснуться с той или иной областью знаний. Сопровождает научно-методические проекты о традициях и культуре разных народов, ремесленном творчестве Светлана Севенюк — заведующая кафедры психологии и социальной педагогики, кандидат педагогических наук.

Тема космоса, конечно, была вдохновлена 60-летием полета Юрия Гагарина и особым отношением Самары к этой дате. Но проект так увлек малышей, их родителей, бабушек и дедушек, педагогов и заведующую, что за празднованием Дня космонавтики последовали многочисленные беседы, уроки рисования, спортивные праздники, чтение энциклопедий, рассказов и просмотр тематических видеороликов. Дети участвовали в дефиле костюмов и конкурсе рисунков на региональном форуме "Зеленая планета", в акции "Я на улице Гагарина", в районном конкурсе "Поехали!", в телеконкурсе "Наш космос". Самым же удивительным достижением "космического" периода детского сада стал космодром, который был построен на территории общими усилиями.

"Наша искусница, художник и педагог Галина Александровна Быстрова предложила создать космодром, — рассказывает Ольга Пичкурова. — Купить готовый оказалось непосильно дорого, и мы принялись делать его самостоятельно. Сейчас на нашей территории есть ростомер "Галактика", планетарий, тематический бизиборд, стенды, иллюстрирующие фазы Луны, слои атмосферы, звездный путь и другие объекты, с которыми дети взаимодействуют и с удовольствием, и с пользой для себя".

Ольга Пичкурова отмечает, что своим успехом проект "Космос — это интересно" обязан еще и инициативным родителям. Большая часть семей активно включилась в создание космодрома, сбор реквизита для мероприятий, пошив эффектных костюмов отважных российских космонавтов и забавных марсиан.

"Наша особенность — в том, что мы "домашний" детский сад, — говорит заведующая детского сада № 283. — Мы всегда стараемся собрать все группы вместе, предложить участие родителям, пусть это и сложно во время пандемии. Как результат, школьные педагоги отмечают, что у деток из "Солнечного города" почти нет периода адаптации к школе, они отлично социализированы".

Достроенный космодром торжественно откроется ко Дню города, что тоже не случайно. Ведь на всех "космических" мероприятиях обязательно звучит патриотический мотив: например, дошколята узнают, что в Самаре создают ракетные двигатели, что у нас можно выучиться на конструктора или космонавта… Словом, что космос здесь ближе, чем в других городах.

"Мы хотим, чтобы дети, знакомясь с интересной им темой, становились патриотами нашего маленького "Солнечного города", родной Самары с ее космическими достижениями и патриотами России", — объясняет Пичкурова.

Прощаться со столь обширной и важной темой детский сад не будет. Более того, в ее развитие заведующая планирует открыть кружок технического творчества совместно с ЦВР "Парус". Так что не удивительно, если о выпускниках муниципального детсада "Солнечный город" в будущем доведется услышать, как о выдающихся последователях Королева и Кононенко.