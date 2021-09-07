Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Муниципальный детский сад № 283 в Самаре носит название "Солнечный город". И, подобно персонажам известной детской книжки, малыши в нем постоянно оказываются вовлечены в познавательные приключения. В 2021 году тема для исследований была выбрана во всех смыслах безграничная: "Космос — это интересно".
Каждый год коллектив детского сада № 283 под руководством заведующей, Ольги Пичкуровой, реализует на правах научной площадки СГСПУ образовательные проекты, позволяющие дошколятам в увлекательной и понятной для них форме соприкоснуться с той или иной областью знаний. Сопровождает научно-методические проекты о традициях и культуре разных народов, ремесленном творчестве Светлана Севенюк — заведующая кафедры психологии и социальной педагогики, кандидат педагогических наук.
Тема космоса, конечно, была вдохновлена 60-летием полета Юрия Гагарина и особым отношением Самары к этой дате. Но проект так увлек малышей, их родителей, бабушек и дедушек, педагогов и заведующую, что за празднованием Дня космонавтики последовали многочисленные беседы, уроки рисования, спортивные праздники, чтение энциклопедий, рассказов и просмотр тематических видеороликов. Дети участвовали в дефиле костюмов и конкурсе рисунков на региональном форуме "Зеленая планета", в акции "Я на улице Гагарина", в районном конкурсе "Поехали!", в телеконкурсе "Наш космос". Самым же удивительным достижением "космического" периода детского сада стал космодром, который был построен на территории общими усилиями.
"Наша искусница, художник и педагог Галина Александровна Быстрова предложила создать космодром, — рассказывает Ольга Пичкурова. — Купить готовый оказалось непосильно дорого, и мы принялись делать его самостоятельно. Сейчас на нашей территории есть ростомер "Галактика", планетарий, тематический бизиборд, стенды, иллюстрирующие фазы Луны, слои атмосферы, звездный путь и другие объекты, с которыми дети взаимодействуют и с удовольствием, и с пользой для себя".
Ольга Пичкурова отмечает, что своим успехом проект "Космос — это интересно" обязан еще и инициативным родителям. Большая часть семей активно включилась в создание космодрома, сбор реквизита для мероприятий, пошив эффектных костюмов отважных российских космонавтов и забавных марсиан.
"Наша особенность — в том, что мы "домашний" детский сад, — говорит заведующая детского сада № 283. — Мы всегда стараемся собрать все группы вместе, предложить участие родителям, пусть это и сложно во время пандемии. Как результат, школьные педагоги отмечают, что у деток из "Солнечного города" почти нет периода адаптации к школе, они отлично социализированы".
Достроенный космодром торжественно откроется ко Дню города, что тоже не случайно. Ведь на всех "космических" мероприятиях обязательно звучит патриотический мотив: например, дошколята узнают, что в Самаре создают ракетные двигатели, что у нас можно выучиться на конструктора или космонавта… Словом, что космос здесь ближе, чем в других городах.
"Мы хотим, чтобы дети, знакомясь с интересной им темой, становились патриотами нашего маленького "Солнечного города", родной Самары с ее космическими достижениями и патриотами России", — объясняет Пичкурова.
Прощаться со столь обширной и важной темой детский сад не будет. Более того, в ее развитие заведующая планирует открыть кружок технического творчества совместно с ЦВР "Парус". Так что не удивительно, если о выпускниках муниципального детсада "Солнечный город" в будущем доведется услышать, как о выдающихся последователях Королева и Кононенко.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.