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Образование Общество

Новую школу возле ЗИМа планируют построить к 2023 году

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируется строительство двух новых школ, одна из которых расположится рядом с бывшим заводом им. Масленникова. Об этом в ходе встречи с жителями Октябрьского района рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что недавно Самару с визитом посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который поддержал инициативу губернатора и депутата о строительстве еще двух школ в Октябрьском районе. Александр Хинштейн обозначил территорию одного из планируемых к строительству учебных заведений. Новая школа будет построена рядом с ЗИМом: земельный участок уже выделен. Срок строительства —  2023 год.

Напомним, ранее уже планировалось построить школу с детским садом на территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ). На эти цели закладывали 554 млн рублей. Аукцион на строительство объекта был объявлен в декабре 2017 года. Победителем признали ООО "Главстройподряд ".

Предполагалось, что школа высотой в два-пять этажей будет рассчитана на 1,5 тыс. человек (60 классов). При проектировании здания хотели учесть типовой проект школы в "Южном городе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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