Новую школу возле ЗИМа планируют построить к 2023 году

В Самаре планируется строительство двух новых школ, одна из которых расположится рядом с бывшим заводом им. Масленникова. Об этом в ходе встречи с жителями Октябрьского района рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Парламентарий напомнил, что недавно Самару с визитом посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который поддержал инициативу губернатора и депутата о строительстве еще двух школ в Октябрьском районе. Александр Хинштейн обозначил территорию одного из планируемых к строительству учебных заведений. Новая школа будет построена рядом с ЗИМом: земельный участок уже выделен. Срок строительства — 2023 год.
Напомним, ранее уже планировалось построить школу с детским садом на территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ). На эти цели закладывали 554 млн рублей. Аукцион на строительство объекта был объявлен в декабре 2017 года. Победителем признали ООО "Главстройподряд ".
Предполагалось, что школа высотой в два-пять этажей будет рассчитана на 1,5 тыс. человек (60 классов). При проектировании здания хотели учесть типовой проект школы в "Южном городе".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.