Новую школу возле ЗИМа планируют построить к 2023 году

В Самаре планируется строительство двух новых школ, одна из которых расположится рядом с бывшим заводом им. Масленникова. Об этом в ходе встречи с жителями Октябрьского района рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что недавно Самару с визитом посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который поддержал инициативу губернатора и депутата о строительстве еще двух школ в Октябрьском районе. Александр Хинштейн обозначил территорию одного из планируемых к строительству учебных заведений. Новая школа будет построена рядом с ЗИМом: земельный участок уже выделен. Срок строительства — 2023 год.

Напомним, ранее уже планировалось построить школу с детским садом на территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ). На эти цели закладывали 554 млн рублей. Аукцион на строительство объекта был объявлен в декабре 2017 года. Победителем признали ООО "Главстройподряд ".

Предполагалось, что школа высотой в два-пять этажей будет рассчитана на 1,5 тыс. человек (60 классов). При проектировании здания хотели учесть типовой проект школы в "Южном городе".