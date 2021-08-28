Министерство просвещения РФ поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе

В субботу, 28 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр просвещения России Сергей Кравцов и депутат Государственной думы Александр Хинштейн во время рабочей встречи обсудили перспективы развития системы дошкольного и среднего образования региона.

"Самарская область во многом благодаря национальному проекту сегодня активно занимается созданием новых возможностей для обеспечения доступности образования. Мы строим детские сады, новые школы, открыты два кванториума, один из которых мобильный, развиваем сотрудничество школ и вузов. Для этого создали Дом научной коллаборации, активно работают наши технопарки. Отдельно отметил бы "Точки роста", которые появляются в школах. Все это создает дополнительные возможности для самореализации детей", — отметил губернатор.

С 2018 года введены в систему образования 40 зданий детских садов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности — 50 учреждений для малышей. Особое внимание уделяется системе общего образования. Всего за три года введены в эксплуатацию девять школ почти на 8 тысяч мест. Одна из них — на Пятой просеке в Самаре — была построена и оборудована в сжатые сроки, уже 1 сентября здесь пройдут первые уроки.

"Очень важно, что мы сегодня увидели в новой школе: ее долго с нетерпением ждали граждане, которые проживают в Октябрьском районе Самары. Я знаю, что благодаря вам этот вопрос решился. Уверен, что этот опыт будет интересен и другим регионам, и мы его обязательно будем учитывать при строительстве новых школ", — подчеркнул Сергей Кравцов, обращаясь к Дмитрию Азарову.

Министр просвещения страны поблагодарил главу региона за современные подходы к организации школьного горячего питания: "Сегодня мы видели прекрасную столовую, разнообразное меню. И очень важно то, что к организации школьного питания вы привлекаете родителей, спрашиваете их мнение, — то, о чем говорил президент России".

"Хочу вас поблагодарить за поддержку проектов, которые заявляет Самарская область. Мы построили семь новых школ, еще две вернули в систему образования, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к министру, и рассказал о планах. — Мы с вами посмотрели одну из школ, которая буквально через три дня впервые откроет свои двери. Еще одна подобная школа в Самаре, только с большей мощностью и численностью учеников, тоже откроет свои двери впервые. Параллельно строим новую школу в Тольятти. На днях там был, строительство идет в соответствии с графиком. Это масштабный проект крупной школы, и уверен это будет одна из лучших школ не только в регионе, но и в России". Всего в ближайшие годы планируется построить еще 12 новых школ.

Губернатор отметил, что успешная реализация этих проектов зависит от качественной подготовки документации, подбора земельных участков, что в некоторых случаях очень сложно. "Крайне важно, чтобы в Октябрьском районе Самары появились минимум две новые школы. Сейчас совместно с нашим депутатом Александром Евсеевичем ведем работу по формированию земельных участков", — добавил Дмитрий Азаров. В этом вопросе требуется помощь Министерства просвещения в части передачи территории из федеральной собственности в региональную.

Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов. В свою очередь регион уже готов приступить к строительству новых школ. "Все взятые на себя обязательства мы выполним. В срок, качественно, на радость людям", — заверил Дмитрий Азаров.

Министр просвещения России отметил, что по всей стране до конца 2024 года будет построено 1300 новых школ. Это позволит полностью ликвидировать третью смену во многих регионах. Он также добавил, что уже со следующего года стартует большая программа по капитальному ремонту школьных зданий, благодаря которой планируется отремонтировать более 7 тысяч объектов. "Причем ремонт будет осуществляться в том числе с учетом мнения самих школьников, учителей. Они смогут принять участие в проектировании новых пространств, — обратил внимание Сергей Кравцов. — Школы, в том числе сельские, будут обеспечены соответствующим оборудованием. Их 27 тысяч по всей стране. Мы должны обеспечить фундаментальное, базовое образование в любой школе в независимости от того, где проживает ребенок, где он учится".

Самарская область одной из первых подготовила заявку для участия в программе. "Как только поручение президента было дано, мы сразу же пришли к министру за помощью и поддержкой, не дожидаясь, когда будут выработаны критерии для включения школ в программу", — отметил депутат Госдумы. Александр Хинштейн поблагодарил Сергея Кравцова за большое внимание и поддержку со стороны Министерства просвещения. "Это касается и строительства новых школ и детских садов, поддержки нашего старейшего педагогического университета. В этом году благодаря вашей помощи выделены средства, которые позволят нам отреставрировать еще один учебный корпус на улице Пушкина", — добавил он.

Александр Хинштейн обратил внимание и на проблемные вопросы, которые актуальны для большинства крупных городов с большой историей. "В центре города школы в основном находятся в старых зданиях. И не все учреждения по критериям попадают под новую программу капремонта", — отметил депутат. А строить здания по тем нормативам, которые предъявляются к новому учебному заведению, невозможно. Для этого требуется расширить критерии федеральной программы.

Сергей Кравцов сообщил, что такое решение уже принято на заседании президиума Госсовета, которое прошло на этой неделе. "Это позволит решить массу вопросов не только в Самаре, но и по всей стране", — отметил Дмитрий Азаров.

В зоне постоянного внимания губернатора находится вопрос подготовки кадров для системы общего образования региона. "Для нашего региона есть проблема дефицита кадров по ряду сельских территорий, по отдельным предметам. Мы активно помогаем в подготовке кадров, в том числе выплачиваем дополнительную стипендию для студентов. Кроме того, наряду с существующими мерами федеральной поддержки мы принимаем дополнительные. Например, в этом году молодым педагогам мы начали предоставлять частичную компенсацию по ипотечному кредитованию. Речь идет и о процентной ставке, и о первичном взносе. Понятно, что такие решения в первую очередь мы будем принимать по тем муниципальным образованиям, где испытываем определенный дефицит", — акцентировал внимание глава региона.

"Поддержка учителей, в том числе в части строительства жилья, та помощь, которую вы оказываете по ипотеке, очень важна. Прошу вас по возможности максимально расширять и для других учителей. Хочу вас, Дмитрий Игоревич, лично поблагодарить за то внимание, которое вы оказываете системе образования", — обратился Сергей Кравцов к губернатору.